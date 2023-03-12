” استهداف لقجع “..نادي اتحاد طنجة يعلن تضامنه مع رئيس جامعة الكرة

هبة بريس _ القسم الرياضي

عبر نادي اتحا، طنجة في بلاغ له عن دعمه ومساندته لرئيس الجامعة، إثر الحملة التي وصفها بـ “المقيتة والشرسة”.

وأعلن رئيس فريق اتحاد طنجة، محمد الشرقاوي، حسب ما جاء في البلاغ، عن تضامنه المطلق مع لقجع ومساندته للمضي قدما والعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات، إيمانا بقيمة الرجل وما قدمه للبلاد في قطاع الكرة.

واعتبر المصدر ذاته، أن “لقجع يتعرض لحملة مقيتة بعد الإنجازات الكروية التي حققها على المستوى الوطني والدولي.

وبفضل العمل الذي يقوم به رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، يضيف البلاغ، استعادت كرة القدم المغربية بريقها وأصبح لها حضور دائم ومميز في جميع المنافسات الكروية، وصار اسم المغرب علامة فارقة على الصعيد العالمي.

هذا ويتعرض رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، إلى حملة من طرف بعض المحسوبين على فريق الرجاء البيضاوي.

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