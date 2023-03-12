فقدت أملها الأخير”.. تأكيد النبأ الحزين بشأن البلوغر المصرية سارة

هبة بريس _ متابعة

صدمت بلوغر مصرية متابعيها، الأحد، إثر تأكيدها فقدانها البصر بشكل نهائي، بعد أن تلاشت آمال علاجها بعد حادث إطلاق النار عليها من قبل مجهولين الشهر الماضي.

وكانت البلوغر، سارة محمد (21 عاما)، أصيبت في التاسع من فبراير الماضي، في حادث إطلاق نار من قبل مجهولين، كانوا يستهدفون سرقة سيارة خطيبها الذي كان معها في وقت الحادث.

وجاء على حساب البلوغر، على إنستغرام، “سارة فقدت آخر أمل كانت متمسكة به.. للأسف، النتيجة النهائية سارة فقدت بصرها.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه”.

وتلقت سارة محمد الكثير من ردود الأفعال المتعاطفة معها والدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانها الخبر.

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