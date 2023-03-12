الشرقاوي ..”الحملة الغير البريئة “ضد لقجع تدبر في عز انجازاته القارية والعالمية

هبة بريس _ الرباط

قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي تفاعلا مع الحملة التي تستهدف فوزي لقجع انه ” ليس هناك شخص من المسؤولين مقدس ومحصن بل الكل خاضع للمساءلة، لكن النقد له ضوابط والاختلاف له قواعد، وعدم الرضى له حدود، والاتهام له دلائل، والجزاء له مؤسسات قانونية وليست بالسيبة الفيسبوكية والاستقواء بالعالم الافتراضي”

واشار الشرقاوي ان “فوزي لقجع يتعرض لحملة لا تليق بفريق عريق كالرجاء المحترم الذي يمثل الوطن اكثر مما يمثل ولاد درب السلطان أو سكان الدار البيضاء. والغريب ان تُدبر الحملة في عز عطاءات وانجازات فوزي لقجع على مستوى القاري والعالمي، والمؤسف ان تُشن الحملة في عز حرب قارية مع الجزائر من أجل الظفر بكأس إفريقيا ومن مصلحتها تغذية هاته الحملة”

وسارع لقجع الى القول “المريب ان تعلن الحملة مع اقتراب اعلان المتورطين في الاتجار بتذاكر المونديال. في زيارتنا كجامعيين للجمهورية المصرية وخلال كل اللقاءات الشعبية والرسمية لا يمكن أن يحدثك مصري مواطنا أو مسؤولا عن المنتخب المغربي وانجازاته في كأس العالم إلا واستحضر اسماء بعينها، ويمكن أن أقول لكم بكل أمانة ان أربع أسماء يرددها المصريون على مسامعنا في كل مناسبة لتبادل التعارف، الحارس بونو والمدافع حكيمي والمدرب الرگراكي والمايسترو فوزي لقجع ” قبل ان يضيف .” لذلك على العقلاء في القلعة الخضراء أن يستوعبوا أن لقجع قد تختلف معه أو تتفق، لكنه الى حدود كتابة هذه الأسطر هو أفضل مسير جامعي مر في تاريخ كرة القدم المغربية، فإنجازاته قادرة أن تدافع عنه قبل أن يدافع عنه أي شخص آخر.”

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