المحكمة العليا الإيرانية “تؤيد” حكما بإع–دام معارض سويدي إيراني

هبة بريس _ وكالات

ذكر موقع امتداد الإخباري الإيراني، الأحد، أن المحكمة العليا في طهران أيدت حكم الإعدام الصادر بحق المعارض السويدي الإيراني حبيب فرج الله كعب.

وحوكم فرج الله كعب في العام 2022 بتهمة الضلوع في هجوم على عرض عسكري في العام 2018 أسفر عن مقتل 25 شخصا بين 12 عنصرا من الحرس الثوري، فضلا عن عدة تفجيرات أخرى، بحسب وكالة رويترز.

وكانت “حركة النضال العربي لتحرير الأهواز” قد أعلنت في العام 2020 عن “اختطاف” الرئيس السابق للحركة، حبيب فرج الله كعب، والمعروف باسم حبيب أسيود، من قبل المخابرات الإيرانية في عملية جرت على الأراضي التركية.

وأوضحت الحركة في بيانها آنذاك، أن اختطاف كعب قد جرى “بعد عملية استدراج” شاركت وأسهمت فيها دولة عربية خليجية، دون تسميتها.

وفي وقت لاحق، اعتقلت السلطات التركية، 11 شخصا، اتهمتهم بالضلوع في خطف المعارض الإيراني وتهريبه إلى طهران، بحسب موقع “أحوال” التركي.

وكانت حركة انفصالية أخرى تسعى أيضا إلى استقلال إقليم خوزستان (الأهواز) قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على العرض العسكري للحرس الثوري.

وكان تنظيم داعش قد أعلن أيضا مسؤوليته عن الهجوم دون أن يقدم أي أدلة بشأن ذلك.

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