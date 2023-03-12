القضاء الاسباني يغرم زوج بأداء 200 مليون لطليقته أتعاب أشغالها المنزلية

2023-03-12 / 12:55
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في سابقة للإجتهاد القضائي الاسباني في ملفات مدونة الأسرة ، تمت إدانة زوج بضرورة أداء أتعاب لفائدة زوجته السابقة قدرت ب 200 مليون سنتيم، مقابل إشتغالها بالمنزل لقرابة 25 عام.

وتضمن الحكم أن الزوجة كرست نفسها منذ الزواج “للأعمال المنزلية بشكل أساسي، ما يعني رعاية المنزل والأسرة وكل ما يتعلق بذلك”. وأظهرت الأوراق القانونية تفصيلا ما كانت الزوجة لتكسبه سنويا خلال الفترة الممتدة بي شهر يونيو 1995 تاريخ إبرام عقد الزواج الى غاية شهر دجنبر 2020 تاريخ الطلاق .

وعللت المحكمة الإسبانية بمنطقة الاندلس جنوب البلاد، منطوق حكمها، بكون الزوجة السابقة قد إشتغلت 25 عاما بدون أجر، بالاستناد إلى قيمة الحد الأدنى للأجور طوال فترة زواجهما، حسب ما أظهرت وثائق قضائية .

وكان للزوجين ابنتان، وزواجهما كان محكوما بنظام فصل الملكية الذي ينص على أن كل ما يكسبه كل طرف هو ملكه وحده، ما ترك الزوجة في هذه الحالة من دون أي إمكانية للحصول على جزء من الأموال المكتسبة خلال سنوات الشراكة.

وتضمن الحكم أن الزوجة كرست نفسها منذ الزواج “للأعمال المنزلية بشكل أساسي، ما يعني رعاية المنزل والأسرة وكل ما يتعلق بذلك”. وأظهرت الأوراق القانونية تفصيلا ما كانت الزوجة لتكسبه سنويا خلال الفترة الممتدة ل 25 عام.

كما أُمر الزوج السابق بأن يدفع لها بدل رعاية أطفال شهريا لابنتيهما، إحداهما قاصرة والأخرى فوق سن 18 عاما.

وفي حديث إذاعي، قالت المرأة، التي لم يُذكر اسمها، إن زوجها “لم يكن يريدها أن تعمل” خارج المنزل رغم أنه سمح لها بالعمل في صالات رياضية كان يملكها، حيث كانت تتولى “العلاقات العامة وتعمل كمدربة”.

لكن ما خلال ذلك، قالت أنها “كرستُ نفسها حصريا للأعمال المنزلية، ورعاية زوجها والمنزل”، حسب قولها. وقالت “لقد جعلني أقوم بالدور المحدد” في إنجاز الأعمال المنزلية، لدرجة أني “كنت في مكان لا أستطيع فيه القيام بشيء آخر”.

وأشارت إلى أن الحكم جعلها “سعيدة للغاية” لأنها “تستحقه بجدارة”.

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‫8 تعليقات

  1. المرأة المغربية لو تقضي طول حياتها في خدمة زوجها في نظري لم تأخذ منه ولو كلمة شكر…

  2. المطلقة في هذا المجتمع مقهورة ومهضومة الحقوق فكيف يعقل ان تتقضى تعويضات من طرف طليقها أو الحكومة انه شيء مضحك هههههههههههه

  3. الاستغلال من طرف الرجل للمرأة. فأي تعويض تتحثون عنه ، المرأة منذ ان ولدت وهي تكرس حياتها للرجل بدون مقابل مادي ولا معنوي.

  5. هذآ بالنسبة للقضاء الاسباني يعرف بقيمة المرأة أما بالنسبة للقضاء المغربي فحدث ولا حرج هههههههههههه.

  6. المرأة المغربية المطلقة لازالت تكافح على النفقة الواجبة فكيف يعقل ان تعوض بما كرسته خلال حيتها ، هههههههههههه فنترك هذآ للقضاء الأوروبي..

  7. إنه اجتهاد من طرف القضاء الإسباني نتمناه للقضاء المغربي في مدونة الأسرة بأداء اتعاب المطلقة وما كرسته خلال حيتها مع طليقها…

  8. المرأة المغربية رغم المجهودات المبذولة وما كرسته خلال حيتها ولو تكرسها مئة سنة فلن تنال منها ولو سنتيم مما قدمته للزوج وهذا هو مغربنا…

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