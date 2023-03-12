من بروكسيل…المغربي أنس المسعودي يحقق فوزا جديدا

هبة بريس _ رياضة

تمكن الملاكم المغربي المحترف، أنس المسعودي، من التغلب على غريمه المكسيكي، ميغيل بارا راميريز، وذلك برسم المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت ببروكسيل، ضمن فئة الوزن الخفيف-المتوسط (67 كيلوغراما).

وبهذا الفوز، الخامس عشر له في مسيرته الاحترافية، يتمكن أنس المسعوي (29 عاما) من الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم وتسجيل دخوله رسميا كمنافس على الحزام العالمي للاتحاد الدولي للملاكمة “آي. بي. إف” في وزن الخفيف-المتوسط (ولتر)، لصاحبه الأمريكي إيرول سبينس جونيور، بطل العالم سبع مرات للوزن ذاته.

وجاء فوز الملاكم المغربي على البطل المكسيكي بعد نزال من عشر جولات اتسم في أولى جولاته بالحيطة والحذر من جانب الطرفين.

ومع بداية الجولة الثالثة، حاول كل ملاكم بسط طريقة لعبه، حيث نجح الملاكم المكسيكي في فرض نسقه لجولتين متتاليتين، قبل أن يقلب الملاكم المغربي الطاولة من خلال نهج ضغط متواصل على خصمه وتسجيل هجومات مضادة، جعلته ينهي النزال بتفوق بإجماع القضاة (94-94/ 96-93 /95-93).

يشار إلى أن المسعودي المصنف حاليا في الرتبة 43 عالميا (من بين 2132 ملاكم)، دخل عالم الاحتراف عند نهاية العام 2017، ويمتلك في سجله 15 انتصار منها 9 بالضربة القاضية.

وكان المكسيكي ميغيل بارا راميريز، الذي حقق 21 انتصارا في مسيرته، بما في ذلك 14 انتصارا بالضربة القاضية، قد دخل النزال باحثا عن فرصة للفوز والرجوع في التصنيف العالمي للخمسين الأوائل في وزن الـ”ولتر”، خاصة بعد خسارته حزامين للمجلس العالمي للملاكمة هذه السنة ضد الكولومبي رومان فيلا (مصنف 13 عالميا)، والأنجلو-ألباني فلوران ماركو (المصنف 35 عالميا).

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