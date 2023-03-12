تقرير : “التغير المناخي” سيستنزف مخزونات المياه
توقع تقرير لمركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية، أن يتسبب التغير المناخي في المنطقة المغاربية في تداعيات خطيرة، ستستنزف مخزونات المياه وتهدد المحاصيل الزراعية في عدد من دول المنطقة خلال ما تبقى من العام الجاري.
وقال معدو التقرير، الذي ركز على المغرب والجزائر وتونس، إن الجفاف الذي عرفته هذه البلدان عام 2022 أدى إلى تراجع معدل الساقطات المطرية وإلى جفاف التربة كما أثر على تدفقات الأنهار.
وفي الشق المتعلق بالزراعة، أوضح التقرير أن إنتاج القمح في المنطقة المغاربية تراجع ما بين ناقص 24 و15 في المائة مقارنة مع السنوات الخمس الماضية، بينما تراجع مستوى هطول الأمطار بالجزائر وتونس إلى مستوى لم يسجل منذ عامي 2001 و2002.
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن جفاف التربة ونقص التساقطات المطرية أثر هو الآخر على الغطاء النباتي في عدة مناطق بالمغرب وشرق الجزائر ووسط تونس، مشيرا إلى أن هذا التراجع في الغطاء النباتي لم يتضح بعد مدى تأثيره على الثروة الحيوانية.
وتابع معدو التقرير أن “الأسابيع القادمة ستكون حاسمة. إذا استمرت الظروف الجافة والدافئة، فقد تشهد منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا صيفًا قاسيًا آخر، كما في عام 2022”.
11 تعليقات
في السنوات الأخيرة عرفت جل مناطق العالم ضعف في التساقطات المطرية ومن بينها المغرب .
كل هذا ناتج عن التقلبات الجوية والتغيرات المناخية العالمية مما ينتج سلبيات على مخزون المياه والابار والانهار.
رغم هذه التساقطات المطرية التي عرفتها بعض الدول ومن بينها المغرب فهي غير كافية بالنسبة للمحاصيل الزراعية.
أنا ككون فلاح بسيط جدا نتمنى أن يكون دعم ومساعدة من طرف الحكومة .
رغم هذه التساقطات المطرية المغرب وبعض الدول العربية مهددة بالجفاف وذالك راجع إلى التغيرات المناخية العالمية، لطفك بنا يآرب.
يجب على جميع الدول العربية والاروبية أن تضع مخططات استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها للخروج من أزمة المياه.
العالم العربي جد ماسة إلى الأمطار من أجل سلامة محاصيل الزراعية وموسم فلاحي جيد ، اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك يارب ارحم الراحمين.
عرفت بعض الدول العربية تراجع في معدل التساقطات المطرية مما أدى إلى الجفاف كما أثر ذلك على المخزون مستوى المياه والانهار نرجوا من الله عزوجل ان يغيثنا برحمته الواسعة.
الحمدلله لدينا كل الخيرات ولكن تنقصنا البركة…والقناعة…
نحتاج إلى الدعم والمساعدات بالمصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية وبالاخص الفلاح البسيط الذي لا يملك سوى رحمة الله تعالى وبركاته.
نقص التساقطات المطرية ستعطي نتائج سلبية بالنسبة للمنتوج الزراعي والفلاحي بصفة عامة ولطفك بنا يآرب.