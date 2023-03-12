أول تعليق من زوجة سعد لمجرد بعد الحكم بسجنه في فرنسا

هبة بريس _ القسم الفني

خرجت غيثة العلاكي للمرة الأولى عن صمتها بعد الحكم على زوجها سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات بتهمة اغتصاب الفرنسية لورا بريول في عام 2016.

وقالت غيثة في منشور عبر حسابها في تطبيق “إنستغرام”: “السبب الوحيد الذي جعلني أسمي نفسي قوية هو أنه عندي رجال مثلك يحبني ويعتني بي”، مضيفة: “أن أقضي بقية حياتي معك، كان أفضل خيار اتخذته على الإطلاق

وتابعت: “أنت سعادتي الدائمة ومكاني السعيد دائما إلى الأبد وكتفي الذي يمكنني أن أتكئ عليه وكل شيء”.

وأضافت: “بمناسبة يوم المرأة قلت بدي أقف لحظة لأشكر الرجل الذي جعلني أشعر بالحماية والاحترام… شكرا لك على إعطائي الجنة على الأرض وشكرا لك لأنك نعمة في حياتي وحبك يجعل كل يوم في أن يكون قتالا من أجلك”.

وكان محامي لمجرد جون مارك فيديدا، أكد أن موكله في صدد تقديم استئناف ضد الحكم الصادر بحقه.

وأضاف: “سوف نخوض المعركة لإظهار الحقيقة بكل ما لدينا من حقائق وقوة”.

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