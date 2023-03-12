طقس الأحد.. طقس حار نسبيا مع تشكل كتل ضبابية بهذه المناطق

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا داخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي وبالسهول الداخلية الوسطى.

ويرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية محلية بسهول المحيط الأطلس الشمالية والشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، كما ستهب رياح قوية نوعا ما مرفوقة بتناثر بعض حبات الغبار داخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 إلى 12 درجة بالريف و الهضاب العليا الشرقية، و ما بين 17 و 23 بسوس والشياضمة وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 17 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا خصوصا بالمناطق الشمالية والسواحل الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي المناطق.

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