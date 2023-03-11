هبوط عملة USDC بشكل حاد بعد إفلاس بنك “سيليكون فالي”

2023-03-11 / 23:31
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هبة بريس - وكالات

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بهبوط عملة USDC بشكل حاد بعد إعلان شركة Circle التي تدير هذه العملة، عن احتفاظها بـ3.3 مليار دولار في بنك “سيليكون فالي” المفلس.

ووفقا للصحيفة، فإن المستثمرون الخائفون قاموا بتصريف أكثر من ملياري دولار من عملات USDC.

واعتبارا من صباح يوم السبت، انخفضت عملة USDC إلى أقل من 87 سنتا.

وحذر مؤلفو المقال من أن كسر ربط العملة بالدولار حيث “يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث صدمة في عالم العملات المشفرة”.

وأشاروا إلى أن الانخفاض في قيمة USD Coin “يذكرنا بأسوأ لحظات الأزمة المالية لعام 2008”.

وتعد عملة USDC من العملات الرقمية الرئيسية في أسواق العملات الرقمية المشفرة. ومن المفترض أن تحتفظ بقيمة ثابتة قدرها 1 دولار. و هي مدعومة بالكامل باحتياطيات من أموال نقدية وسندات الخزانة قصيرة الأجل.

وإغلاق “اس في بي” اختصارا لـ “سيليكون فالي بنك” لا يمثل أكبر عملية إفلاس مصرفي منذ إغلاق بنك “واشنطن ميوتشوال” للادخار في العام 2008 فحسب، بل أيضا يمثل ثاني أكبر إفلاس لبنك بالتجزئة في الولايات المتحدة.

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