مغاربة يدعمون فوزي لقجع ويصفون مهاجمته بـ “الحملة المغرضة”

هبة بريس - الرباط

في الوقت الذي تصدر هاشتاغ يهاجم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قادته بعض الجماهير المحسوبة على فريق الرجاء البيضاوي، على خلفية ما اعتبروه مسا بمصالح ناديهم، دعمت أندية رياضية وفئات عريضة من المغاربة فوزي لقجع ضد ما أسموه “الحملة المغرضة” التي يتعرض لها.

وفي هذا السياق أصدر فريق أولمبيك آسفي، عشية السبت بلاغا، يتضامن فيه مع لقجع. وأبرز البلاغ أن “… ما يتعرض له رئيس الجامعة من طرف أعداء النجاح الذين بهم مرض و عقدة من الذي تحقق للكرة المغربية من نجاح حققه الرجل على المستوى الوطني و الدولي”.

وأضاف: “… إننا كنادي أولمبيك أسفي لكرة القدم نسجل بافتخار نضال السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع من أجل إعادة الاعتبار للكرة المغربية، وقاوم من أجل دعمها بما تستحقه و حملها نحو العالمية مادياً و معنويا، و الدليل على ذلك المكانة الغير مسبوقة و التي يحتلها السيد فوزي لقجع بالكاف و الفيفا كشخصية بكاريزما استثنائية يستحق عليها التقدير والاحترام كرجل دولة وفي و مخلص لملكه و لبلده”.

وأضاف أن “هذه التصرفات اللاأخلاقية تغذي الحقد الدفين لأعداء المغرب و قد أصبحت بينهما توأمة حقد و غل للنيل من سمعة المغرب الرياضية التي تبوأت مع السيد فوزي لقجع العالمية بشهادة العقلاء اما المجانين فمصيرهم المصحات العقلية”.

وفي سياق متصل تساءل العديد من المتتبعين للحقل الرياضي حول خلفيات هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خاصة بعد دخول الصحافة الجزائرية على الخط، واستغلالها هذه الحملة والركوب عليها، في عز التنافس بين المغرب والجزائر على استضافة كأس إفريقيا للأمم 2025.

وأجمع العديد من المتتبعين على اعتبار أن انتشار هذا الهاشتاغ في هذا التوقيت بالذات يعتبر هدية ثمينة من بعض المحسوبين على أنصار فريق الرجاء البيضاوي للصحافة الجزائرية، التي استغلت هذه الحملة وانخرطت في شن هجمات شرسة على لقجع، الذي يعتبر واحدا من عقد النظام الجزائري.

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