مغاربة يدعمون فوزي لقجع ويصفون مهاجمته بـ “الحملة المغرضة”
في الوقت الذي تصدر هاشتاغ يهاجم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قادته بعض الجماهير المحسوبة على فريق الرجاء البيضاوي، على خلفية ما اعتبروه مسا بمصالح ناديهم، دعمت أندية رياضية وفئات عريضة من المغاربة فوزي لقجع ضد ما أسموه “الحملة المغرضة” التي يتعرض لها.
وفي هذا السياق أصدر فريق أولمبيك آسفي، عشية السبت بلاغا، يتضامن فيه مع لقجع. وأبرز البلاغ أن “… ما يتعرض له رئيس الجامعة من طرف أعداء النجاح الذين بهم مرض و عقدة من الذي تحقق للكرة المغربية من نجاح حققه الرجل على المستوى الوطني و الدولي”.
وأضاف: “… إننا كنادي أولمبيك أسفي لكرة القدم نسجل بافتخار نضال السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع من أجل إعادة الاعتبار للكرة المغربية، وقاوم من أجل دعمها بما تستحقه و حملها نحو العالمية مادياً و معنويا، و الدليل على ذلك المكانة الغير مسبوقة و التي يحتلها السيد فوزي لقجع بالكاف و الفيفا كشخصية بكاريزما استثنائية يستحق عليها التقدير والاحترام كرجل دولة وفي و مخلص لملكه و لبلده”.
وأضاف أن “هذه التصرفات اللاأخلاقية تغذي الحقد الدفين لأعداء المغرب و قد أصبحت بينهما توأمة حقد و غل للنيل من سمعة المغرب الرياضية التي تبوأت مع السيد فوزي لقجع العالمية بشهادة العقلاء اما المجانين فمصيرهم المصحات العقلية”.
وفي سياق متصل تساءل العديد من المتتبعين للحقل الرياضي حول خلفيات هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خاصة بعد دخول الصحافة الجزائرية على الخط، واستغلالها هذه الحملة والركوب عليها، في عز التنافس بين المغرب والجزائر على استضافة كأس إفريقيا للأمم 2025.
وأجمع العديد من المتتبعين على اعتبار أن انتشار هذا الهاشتاغ في هذا التوقيت بالذات يعتبر هدية ثمينة من بعض المحسوبين على أنصار فريق الرجاء البيضاوي للصحافة الجزائرية، التي استغلت هذه الحملة وانخرطت في شن هجمات شرسة على لقجع، الذي يعتبر واحدا من عقد النظام الجزائري.
10 تعليقات
من أكبر الأخطاء و افدحها أن يتم خلط الرياضة بالسياسة ،لذلك لا يجب التدخل في ما هو سياسي و ديبلوماسي و علاقات خارجية و محاولة تقمص أدوار ليست من ختصاص و لا من أدوار المجال الرياضي كمطلب أو اشتراط خط جوي مباشر للمشاركة في ملتقى رياضي ،ثم إن هناك قضية فساد كبيرة جدا اساءت كثيرا و لوثت الأجواء أثناء مشاركة المنتخب الوطني في مونديال قطر فأثرت على معنويات اللاعبين و على تلك الصورة الملحمية الجميلة التي رسموها فاعتز بها الوطن ملكا و شعبا
هناك اناس تزيد الطين بلة اتقوا الله هناك اشياء اهم من هذه الخزعبلات
كلنا مع الوطني الغيور على مصالح الوطن السيد المحترم فوزي لقجع
السيد فوزي لقجع يمثلني واعتز وافتخر بشخصيته القوية ووطنيته الحرة ومقدمه لكرة القدم الوطنية لفخر لكل المغاربة
إنه من ابرز الرجال الذين أعطوا للمغرب المكانة المرموقة،رجل مناضل،مثقف،اوصل المغرب للعالمية التي لم يحلم بها اي عربي عبر التاريخ اعداء الوطن الحقودين وخاصةلصوص تذاكر المونديال هم من يلعبون في الماء العكر ويتصيدون الفرص للنيل من السبع الذي وقف ندا لنظام الكابرانات،رجل متواضع،تعقبوه واسالو عنه في بركان لتعرفوا حقيقة تواضعه ومع من يجلس هناك الرب هو من يحميه والوطن الذي يتفانى من اجله سوف يسنده ويساعده
لقجع رجل مخلص لوطنه
وهذا يكفي
فوزي لقجع أراد أن يفضح سماسرة التذاكر فسخروا كل ما لدينهم ضده.
أحسن رئيس عرفته الجامعة الملكية لكرة القدم.
لقجع خرج عن السطر وزير ميزانية مسؤول على اموال الشعب ترك الناس تتدور جوعا وراح يشتت اموال الكادحين على كرة القدم ماهذا ياهذا اذا كان مهووسا بكرة القدم مت حقه لكن ليس على حساب كدح المغاربة لقجع موظف يتقاضى رواتبه السمينة من مال الشعب والشعب يقول له بالبند العريض الخبز قبل الكرة توزيع الميزانية بالشكل الذي يريده الناس إصلاح المستشفى والمدرسة والطريق إلى بوعرفة والجامعة بالسمارة وووو الشعب لايريد الهائه بكرة القدم لقجع ترك مجال عمله الاصلي وراح يرضي نزواته ويغطي على أخطاء ولي نعمته محتكر الماء والكهرباء والهواء والارض والبحر والجو كما قال المهاجري اخنوش الديناصور
صحافة الويل تمجدون وتطبلون وتهللون للقجع لقجع وزير ميزانية جوع الشعب مقابل امتيازات لكرة القدم ماذا سيحصل تحت ملك الله لو وجه بوصلة الميزانية نحو اصلاح الوضع الحالي للمغاربة التعليم الصحة الطرقات الشغل لانريد كرة القدم على حساب القفة والكرامة وزير يتقاضى راتب سمين من مال الشعب فليؤدي واجبه عن مجال اختصاصه هذا هو الصواب
السيد لقجع رجل دولة ذو خبرة عالية في مجال التسير والتخطيط ذكاء عالي حنكة رياضية وسياسية كارزما يعترف بها العدو قبل الصديق فرجاءا اتركو الرجل يشتغل وكافانا من التشويش