زينب بنموسى بركة

تطوان تفقد واحدة من أهم نسوتها اللائي ساهمن في حركة التحرير المسلح بالشمال

2023-03-11 / 22:14
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

شهدت مدينة تطوان بداية هذا الأسبوع وإلى وإلى غاية اليوم مجلس عزاء كبير ومميز بعد وفاة إحدى أهم النساء البارزات اللائي ساهمن في الكفاح المسلح والتحرير على مستوى الجهة الشمالية للمملكة إبان الإستعمار الإسباني .
المرحومة ” زينب بنموسى بركة” والدة الوزير والسفير الأسبق ” سيدي عبد السلام بركة”،إنتقلت إلى جوار ربها نهاية الأسبوع المنصرم مخلفة إرثا إجتماعيا كبيرا وذاكرة من الحكايات والملاحم التي عاشتها في فترة الإستعمار إضافة إلى حمولة إنسانية ومعنوية تستحضرها ساكنة تطوان العريقة كلما تعلق الأمر بالتضامن والمساعدة في شتى المجالات وعلى نطاق واسع.
وتتميز عائلة ” بركة” بشعبية كبيرة وسمعة طيبة في أوساط التطوانيين وعلى الصعيد الوطني علاوة على علاقاتها المميزة مع العائلة الملكية منذ القدم حيث تقلدت مناصب عديدة وحساسة داخل الحكومة، وبقيت هذه العائلة على إرتباط وثيق ببعضها إذ ما تزال تلك الروابط قائمة إلى يومنا هذا خصوصا في قبيلة ” بني عروس” معقلها الرئيسي الذي ينتسب إلى الشرفاء العلميين الذين أجمعوا في وقت سابق على تنصيب إبن المرحومة ” عبد الهادي بركة” نقيبا للرابطة قبل أن توافيه المنية السنة الماضية.

مراسيم العزاء والجنازة كانت “هبة بريس” قد واكبتهما منذ اليوم الأول للإعلان عن وفاة المرحومة ” زينب” وحضره مجموعة من الشخصيات الوازنة بما فيهم الوزير ” نزار بركة” وعامل الإقليم ” محمد التازي” والمصالح الخارجية من مختلف الإدارات والوزارات، إضافة إلى الحضور المكثف للساكنة التي هبت مسرعة لتقديم واجب العزاء في جو من الحزن والمواساة القلبية.

وفي رثاء خاص لروح الفقيدة كتبت الأستاذة ” فريدة اللوه” قصيدة رثائية ألقتها على مسامع النساء الحاضرات ليلة أمس الجمعة، تغنت خلالها بخصال الفقيدة وأخلاقها العالية تحت عنوان ” أواه على فراقك يا زينب يا أعز الصديقات ” حيث جاءت القصيدة كالآتي:
شلال دائم بالخيرات والصدقات
شلال بالعلم وبالمعرفة وبالحسنات
شلال في الدين وفي تأدية الصلوات
شلال في التجمعات لأجل ترتيل الآيات
ففي كل شهر تختم بالأحزاب السلكات
فتكتب بالحسنات عند الله في السجلات
شلال ينبض مع الأيام ومع الليلات
الشلال هو زينب بنموسى ذات البركات
سميت باسم بنت النبي سيدة الزينبات
عاشت في عز ورفعة وحب مدى الحياة
لا يذكر إسمها إلا ذكر بالمديح وبالدعوات
فهي بحق سليلة الشرفاء والشريفات
حفيدة محمد الرسول الخاتم لكل الرسالات
رحلت عنا وتركتنا للحزن وللدمعات
أواه على فراقك يا زينب يا أعز الصديقات
نحن لا ننساك دوما وندعو لك بالرحمات
ونتوسل إلى الذي بيده الحياة والممات
أن يفرغ الصبر على الأهل والأبناء والبنات
وأن يسكنك أرقى المقام في روضات الجنات
مع الشهداء والصديقين والصديقات

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