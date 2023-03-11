الدركية صاحبة فيدو “تكتوك ” تخرج بتصريح “مؤثر” وتتهم زميلتها بتسريب المقطع
هبة بريس - الرباط
هبة بريس – الرباط
نشرت الدركية صاحبة مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع بموقع “تك توك” ، حيث تظهر بالزي الرسمي في حركات مرافقة للموسيقى، ( نشرت) فيديو تشرح فيه حيثيات المقطع متهمة زميلتها بتسريبه .
وكانت القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة سطات قد فتحت تحقيقا مع الدركية التي تشتغل بمركز أولاد سعيد على خلفية الاشتباه بظهورها على شريط التواصل الاجتماعي “تيك توك” .
وأكدت مصادر مطلعة لهبة بريس أن تحقيقات معمة همت المعنية بالأمر رفقة زميلة لها ظهرت بدورها بجانبها مشيرة إلى أنها عرضت شريط الفيديو المتداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي على الخبرة التقنية التابعة للدرك الملكي بالرباط من أجل التحقق من مدى صدقيته وصدقية محتواه.
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3 تعليقات
بعد استماعنا للشربط الملاحظة الخطيرة هو ان هذه الدركية …اسلوبها منحط وثقافتها من الشوارع ولو كان هذا الاسلوب السوقي الزنقاوي هو طريقةالتعبير لكل الموظفات. فإننا نعلن إفلاسا اخلاقيا وان الدرك يوظف خثالة المجتمع…اين التربية العسكرية..اين التربية الوطنية…لك الله ياوطني
عادي جدا أعتى وأقوى دول العالم يقوم جيوشها وشرطتها ودركها برفع فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أين المشكل
هذه الدركية لا ذنب لها لأن ربما سمعت خبر مفرح زواج أو أو أو وبدأت ترقص و تغني بدون أن تشعر بأنها في العمل وبزي الرسمي هذا كل ما في الأمر والقيادة ستعمل تحقيق لكشف الحقيقة والسبب لتصويرها وانزال هذا الفيديو على تيك توك