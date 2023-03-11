الدركية صاحبة فيدو “تكتوك ” تخرج بتصريح “مؤثر” وتتهم زميلتها بتسريب المقطع

2023-03-11 / 22:04
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هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

نشرت الدركية صاحبة مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع بموقع “تك توك” ، حيث تظهر بالزي الرسمي في حركات مرافقة للموسيقى، ( نشرت) فيديو تشرح فيه حيثيات المقطع متهمة زميلتها بتسريبه .

وكانت القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة سطات قد فتحت تحقيقا مع الدركية التي تشتغل بمركز أولاد سعيد على خلفية الاشتباه بظهورها على شريط التواصل الاجتماعي “تيك توك” .

وأكدت مصادر مطلعة لهبة بريس أن تحقيقات معمة همت المعنية بالأمر رفقة زميلة لها ظهرت بدورها بجانبها مشيرة إلى أنها عرضت شريط الفيديو المتداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي على الخبرة التقنية التابعة للدرك الملكي بالرباط من أجل التحقق من مدى صدقيته وصدقية محتواه.

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