وهبي يتفقد وضعية معتقلين مغاربة بأحد السجون العراقية

2023-03-11 / 21:23
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هبة بريس - الرباط

عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صباح يومه السبت 11 مارس 2023، لقاءً مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، حيث استعرض وزير العدل العلاقات المتميزة والجيدة بين البلدين على جميع الأصعدة، خاصة في مجال العدالة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، والتطلع الى تعميق هذه العلاقات المتينة بين البلدين لمستويات أكبر.

وقام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بزيارة لأحد السجون ببغداد لتفقد والاطلاع والاطمئنان على وضعية المعتقلين المغاربة في عموم السجون العراقية.

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تعليق واحد

  1. wahbi doit aller en prison pour ses chèques sans provisions et ses autres affaires de corruptions
    il ne doit pas rester ministre et de la justice en plus dans un pays sans justice
    wahbi en prison SVP

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