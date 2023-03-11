وهبي يتفقد وضعية معتقلين مغاربة بأحد السجون العراقية

هبة بريس - الرباط

عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صباح يومه السبت 11 مارس 2023، لقاءً مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، حيث استعرض وزير العدل العلاقات المتميزة والجيدة بين البلدين على جميع الأصعدة، خاصة في مجال العدالة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، والتطلع الى تعميق هذه العلاقات المتينة بين البلدين لمستويات أكبر.

وقام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بزيارة لأحد السجون ببغداد لتفقد والاطلاع والاطمئنان على وضعية المعتقلين المغاربة في عموم السجون العراقية.

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