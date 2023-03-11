وهبي يتفقد وضعية معتقلين مغاربة بأحد السجون العراقية

2023-03-11 / 21:23
0
هبة بريس - الرباط

عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صباح يومه السبت 11 مارس 2023، لقاءً مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، حيث استعرض وزير العدل العلاقات المتميزة والجيدة بين البلدين على جميع الأصعدة، خاصة في مجال العدالة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، والتطلع الى تعميق هذه العلاقات المتينة بين البلدين لمستويات أكبر.

وقام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بزيارة لأحد السجون ببغداد لتفقد والاطلاع والاطمئنان على وضعية المعتقلين المغاربة في عموم السجون العراقية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بحث آفاق التعاون يجمع السفيرة بنيعيش بمندوبة الحكومة الإسبانية في إقليم كاتالونيا.

بحث آفاق التعاون يجمع السفيرة بنيعيش بمندوبة الحكومة الإسبانية…

2023-03-11 / 18:46
Photo of للتنديد بقمع النظام العسكري الجزائري..”القبايل” تدعو إلى مسيرة حاشدة في باريس

للتنديد بقمع النظام العسكري الجزائري..”القبايل” تدعو إلى مسيرة حاشدة…

2023-03-11 / 18:19
Photo of شوكي: الحكومة دعمت القدرة الشرائية وتداركت التأخر الحاصل في تنزيل ورش ‏التغطية الصحية

شوكي: الحكومة دعمت القدرة الشرائية وتداركت التأخر الحاصل في…

2023-03-11 / 17:51
Photo of الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة شقيقته

الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة شقيقته

2023-03-11 / 17:48
Photo of أي تأثير لاستئناف العلاقات السعودية-الإيرانية على المغرب ؟

أي تأثير لاستئناف العلاقات السعودية-الإيرانية على المغرب ؟

2023-03-11 / 12:07
Photo of بالشيلي.. إبراز الدور الريادي للملك في مجال تعزيز حقوق المرأة

بالشيلي.. إبراز الدور الريادي للملك في مجال تعزيز حقوق…

2023-03-11 / 10:03
Photo of إعلان جنيف” يدعو إلى رفع حالة الطوارئ بمخيمات تندوف

إعلان جنيف” يدعو إلى رفع حالة الطوارئ بمخيمات تندوف

2023-03-10 / 21:29
Photo of مشاركة وازنة للمغرب في أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

مشاركة وازنة للمغرب في أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني…

2023-03-10 / 11:57
Photo of هلال : جنوب أفريقيا تلعب دور ساعي بريد لجماعة انفصالية

هلال : جنوب أفريقيا تلعب دور ساعي بريد لجماعة…

2023-03-09 / 22:46
Photo of الودغيري : لا تنمية في وجود “هيمنة فرنسية “

الودغيري : لا تنمية في وجود “هيمنة فرنسية “

2023-03-09 / 19:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق