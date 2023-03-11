” رفيسة” بسطات تدخل ستة أشخاص المستعجلات

2023-03-11 / 21:17
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محمد منفلوطي_هـــبة بريس

علمت “هــبة بريس ” من مصادرها، أن ستة أشخاص نقلوا على وجه السرعة صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات مساء اليوم السبت، للاشتباه في تعرضهم لحالة تسمم غذائي بعد تناولهم لوجبة ” الرفيسة”.

وأضافت مصادرنا، أن حالة من الاستنفار سادت داخل أورقة المستشفى بعد ورود أنباء عن نقل ستة أشخاص قادمين من منطقة البروج للاشتباه في تعرضهم لحالة تسمم غذائي بعد تناولهم لوجبة الرفيسة، حيث تم الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية.

هذا ولازالت التحقيقات مستمرة حسب ماعلمته مصادرنا، لكشف ظروف وملابسات الواقعة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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تعليق واحد

  1. هههه امر هذه الصفحة مضحك
    تتحدث عن موضوع تسمم غدائي دون ان توضح اي شيء
    اين وقع التسمم هل في البيت ام مطعم ام في الحمام
    بزاااف عليكم الصحافة الالكترونية

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