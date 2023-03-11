الصورة تعبيرية

تنسيق بين الأمن والجمارك يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بميناء طنجة المتوسط

2023-03-11 / 21:05
0
هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، اليوم السبت 11 مارس الجاري، من إحباط محاولة تهريب 294 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي عن حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي للسيارة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 66 سنة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.
وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مغاربة يدعمون فوزي لقجع ويصفون مهاجمته بـ “الحملة المغرضة”

مغاربة يدعمون فوزي لقجع ويصفون مهاجمته بـ “الحملة المغرضة”

2023-03-11 / 22:34
Photo of تطوان تفقد واحدة من أهم نسوتها اللائي ساهمن في حركة التحرير المسلح بالشمال

تطوان تفقد واحدة من أهم نسوتها اللائي ساهمن في…

2023-03-11 / 22:14
Photo of الدركية صاحبة فيدو “تكتوك ” تخرج بتصريح “مؤثر” وتتهم زميلتها بتسريب المقطع

الدركية صاحبة فيدو “تكتوك ” تخرج بتصريح “مؤثر” وتتهم…

2023-03-11 / 22:04
Photo of وفاة سلمى الياسني ضحية الخطأ الطبي بالمضيق يجر آيت الطالب للمساءلة البرلمانية

وفاة سلمى الياسني ضحية الخطأ الطبي بالمضيق يجر آيت…

2023-03-11 / 21:00
Photo of شهود زور يسقطون في قبضة العدالة بالحسيمة

شهود زور يسقطون في قبضة العدالة بالحسيمة

2023-03-11 / 20:32
Photo of التيك توك” يقود دركية بسطات إلى التحقبق

التيك توك” يقود دركية بسطات إلى التحقبق

2023-03-11 / 19:45
Photo of وجدة.. تفكيك شبكة من أفارقة جنوب الصحراء متورطين في الهجرة السرية

وجدة.. تفكيك شبكة من أفارقة جنوب الصحراء متورطين في…

2023-03-11 / 17:24
Photo of اشتوكة أيت باها.. الصديقي يطلع على مكونات برنامج تنمية المناطق الجبلية

اشتوكة أيت باها.. الصديقي يطلع على مكونات برنامج تنمية…

2023-03-11 / 17:05
Photo of آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 3 منشآت صحية بتازة

آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 3 منشآت صحية بتازة

2023-03-11 / 16:55
Photo of مسألة الغاز الروسي.. الفريق النيابي الحركي يطالب بعقد اجتماع واستدعاء وزيرة الطاقة

مسألة الغاز الروسي.. الفريق النيابي الحركي يطالب بعقد اجتماع…

2023-03-11 / 16:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق