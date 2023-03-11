موريتانيا.. مقتل 3 إرهابيين فارين من السجن واعتقال رابع ومصرع دركي

هبة بريس - وكالات

تمكنت القوات المسلحة الموريتانية، السبت، من القضاء على ثلاثة مسلحين “إرهابيبن” واعتقال رابع بينما لقي دركي مصرعه، في صحراء ولاية آدرار شمالي البلاد، وذلك في عملية أمنية لملاحقة معتقلين فروا السجن المركزي الأحد الماضي.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والدفاع، السبت أن الاشتباك العنيف مع العناصر الإرهابية في ولاية آدرار أسفر عن “قتل ثلاثة من الإرهابيين وإلقاء القبض على الرابع وعن استشهاد دركي أحد أبطال القوات المسلحة الباسلة”.

وفي وقت سابق، ذكرت مواقع محلية، أن العملية استهدفت سجناء تنظيم “القاعدة” الإرهابي الذين فروا من السجن المدني في نواكشوط بعد أن قتلوا عنصري أمن، مساء الأحد الماضي، وكانت أجهزة الأمن تعقبهم طيلة الأيام الماضية.

ونقل موقع الأخبار المحلي، عن عمدة بلدية المداح بولاية آدرار، عبدي ولد امحيحم، “سيطرة” الأجهزة الأمنية وقوات من الجيش الموريتاني في عملية مشتركة، على “أربعة عناصر تم رصدهم في سيارة مشبوهة” تم التبليغ عنها من المواطنين.

وأضاف المصدر نفسه، أن “العملية العسكرية بدأت، الجمعة، وشاركت فيها طائرة عسكرية، كما أن السكان سمعوا “أصوات أعيرة نارية” في محيط المنطقة التي كانت فيها السيارات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0