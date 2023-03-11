أبطال إفريقيا .. الوداد الرياضي يفوز على مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بثنائية

2023-03-11 / 19:56
0
هبة بريس - و م ع

فاز فريق الوداد الرياضي على مضيفه نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي بهدفين للاشىء ،في المباراة التي جمعت بينهما ،اليوم السبت، على أرضية ملعب 11 نونبر بلواندا، برسم الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدفي الوداد الرياضي آرسن زولا (د 50) وبولي جونيور سامبو (د 90).وحافظ الفريق البيضاوي بعد هذا الفوز ،مؤقتا، على صدارة الترتيب بمجموع تسع نقاط أمام بيترو أتليتيكو (4 نقاط) ثم شبيبة القبائل (4 نقاط) وفيتا كلوب (3 نقاط).

وسيحل فريق الوداد ضيفا ،يوم 18 مارس الجاري، على نادي فيتا كلوب الكونغولي برسم الجولة الخامسة.وعن المجموعة ذاتها، يستقبل فريق شبيبة القبائل الجزائري ،في وقت لاحق اليوم أيضا، ضيفه فيتا كلوب الكونغولي.

يذكر أن ممثل المغرب الثاني في هذه المسابقة القارية ،الرجاء الرياضي، كان ضمن تأهله إلى ربع النهاية ، يوم الثلاثاء الماضي، عقب تفوقه على مضيفه نادي حوريا كوناكري الغيني 3-1 في اللقاء الذي جرى بينهما على أرضية ملعب 26 مارس بباماكو بمالي، ضمن الجولة ذاتها (المجموعة الثالثة)ورفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، متبوعا بنادي سيمبا التنزاني بست نقاط وحوريا كوناكري الغيني الثالث بأربع ، فيما حل نادي فيبرس الأوغندي في المركز الرابع بنقطة واحدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of استنكار واسع لحملة تستهدف “لقجع” وإشادة قوية بمجهوداته

استنكار واسع لحملة تستهدف “لقجع” وإشادة قوية بمجهوداته

2023-03-11 / 19:51
Photo of الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعبر إسبانيول بثلاثية

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعبر إسبانيول بثلاثية

2023-03-11 / 17:13
Photo of ديشان يكشف سبب استبعاد بنزيمة من المونديال.. والأخير يرد: كاذب

ديشان يكشف سبب استبعاد بنزيمة من المونديال.. والأخير يرد:…

2023-03-11 / 15:46
Photo of المغرب يتصدر سبورة ميداليات ملتقى مولاي الحسن لبارا ألعاب القوى

المغرب يتصدر سبورة ميداليات ملتقى مولاي الحسن لبارا ألعاب…

2023-03-11 / 14:38
Photo of لمناقشة قضية تحكيم برشلونة.. ريال مدريد يدعو لاجتماع عاجل

لمناقشة قضية تحكيم برشلونة.. ريال مدريد يدعو لاجتماع عاجل

2023-03-11 / 14:25
Photo of العصبة الاحترافية تعلن عن توقف البطولة الوطنية

العصبة الاحترافية تعلن عن توقف البطولة الوطنية

2023-03-11 / 11:11
Photo of باريس سان جيرمان يعلن نجاح العملية الجراحية لنيمار

باريس سان جيرمان يعلن نجاح العملية الجراحية لنيمار

2023-03-11 / 09:53
Photo of بونو: اللعب مع المنتخب المغربي كان حلما

بونو: اللعب مع المنتخب المغربي كان حلما

2023-03-10 / 22:54
Photo of “ريال مدريد” يكشف موقفه من مشاركة بنزيما أمام إسبانيول وليفربول

“ريال مدريد” يكشف موقفه من مشاركة بنزيما أمام إسبانيول…

2023-03-10 / 19:38
Photo of اتهام نادي “برشلونة” بالفساد في قضية “نيغريرا”

اتهام نادي “برشلونة” بالفساد في قضية “نيغريرا”

2023-03-10 / 18:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق