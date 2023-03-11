أبطال إفريقيا .. الوداد الرياضي يفوز على مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بثنائية

هبة بريس - و م ع

فاز فريق الوداد الرياضي على مضيفه نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي بهدفين للاشىء ،في المباراة التي جمعت بينهما ،اليوم السبت، على أرضية ملعب 11 نونبر بلواندا، برسم الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدفي الوداد الرياضي آرسن زولا (د 50) وبولي جونيور سامبو (د 90).وحافظ الفريق البيضاوي بعد هذا الفوز ،مؤقتا، على صدارة الترتيب بمجموع تسع نقاط أمام بيترو أتليتيكو (4 نقاط) ثم شبيبة القبائل (4 نقاط) وفيتا كلوب (3 نقاط).

وسيحل فريق الوداد ضيفا ،يوم 18 مارس الجاري، على نادي فيتا كلوب الكونغولي برسم الجولة الخامسة.وعن المجموعة ذاتها، يستقبل فريق شبيبة القبائل الجزائري ،في وقت لاحق اليوم أيضا، ضيفه فيتا كلوب الكونغولي.

يذكر أن ممثل المغرب الثاني في هذه المسابقة القارية ،الرجاء الرياضي، كان ضمن تأهله إلى ربع النهاية ، يوم الثلاثاء الماضي، عقب تفوقه على مضيفه نادي حوريا كوناكري الغيني 3-1 في اللقاء الذي جرى بينهما على أرضية ملعب 26 مارس بباماكو بمالي، ضمن الجولة ذاتها (المجموعة الثالثة)ورفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، متبوعا بنادي سيمبا التنزاني بست نقاط وحوريا كوناكري الغيني الثالث بأربع ، فيما حل نادي فيبرس الأوغندي في المركز الرابع بنقطة واحدة.

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