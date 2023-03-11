التيك توك” يقود دركية بسطات إلى التحقبق

2023-03-11 / 19:45
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هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة سطات فتحت تحقيقا مع دركية تشتغل بمركز أولاد سعيد على خلفية الاشتباه بظهورها على شريط التواصل الاجتماعي “تيك توك” بالزي الرسمي في حركات مرافقة للموسيقى وكذا بجانب سيارة الخدمة.

وأكدت ذات المصادر، أن تحقيقات معمة همت المعنية بالأمر رفقة زميلة لها ظهرت بدورها بجانبها مشيرة إلى أنها عرضت شريط الفيديو المتداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي على الخبرة التقنية التابعة للدرك الملكي بالرباط من أجل التحقق من مدى صدقيته وصدقية محتواه.

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