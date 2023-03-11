للتنديد بقمع النظام العسكري الجزائري..”القبايل” تدعو إلى مسيرة حاشدة في باريس
هبة بريس - الرباط
يعتزم “تجمّع العمل من أجل منطقة القبايل” ، تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة بالعاصمة الفرنسية باريس يوم غد الأحد ، وذلك للتنديد بالقمع والترهيب الذي يمارسه النظام العسكري الجزائري في حق الشعب القبايلي .
ؤاصبحت حركة “تحرير القبائل” معروفة على الصعيد الدولي باعتبارها حركة تحررية تطالب بالاستقلال منذ بداية الألفية الثالثة، ظلّت الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل تشكل “شوكة” في خاصرة النظام الجزائري.
وتأسست الحركة السياسية من أجل استقلال منطقة القبائل من قبل الناشط فرحات مهني، بعد أحداث “الربيع الأسود” عام 2001، وهي حركة تضم عددا من القادة غالبيتهم يعيشون في فرنسا، تتحدد أهدافها في المطالبة بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل بالجزائر.
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2 تعليقات
ليكن في علم القبايل إن إنفصلت من الجزائر وضمت إلى المغرب سيجازيها المغرب بترسيم لغتها في مدارس المغرب وسيتعلم كل الشعب المغربي رقصات القبايل السريعة .نفتخر بتراث القبايل وبأكلهم ولباسهم . أنا مغربي وزوجتي قبايلية وأولادي مغرقبايلي ويكرهون الجزائر
تاريخياً ، لم تكن منطقة القبايل تنتمي إلى الجزائر التي لم تكن موجودة بعد كدولة جزائرية داخل حدود ثابتة ومعترف بها.
كانت منطقة القبائل تتمتع بالحكم الذاتي والاستقلال حتى عام 1859 ، أي بعد 29 عامًا من الغزو الفرنسي للأراضي الجزائرية المجاورة و 20 عامًا بعد تسمية “الجزائر” في عام 1839 لهذه الأراضي نفسها. بعد أن تعرضت للضرب دون دماء في معركة إيشيريدن في 24 يونيو 1857 ، تم دمجها في هذا البلد بقوة الحربة.