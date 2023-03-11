بريطانيا.. جرذان “بحجم القطط” ترعب سكان بلدة سياحية

2023-03-11 / 17:58
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هبة بريس - وكالات

اكتسحت جرذان وصفت بأنها “في حجم القطط” بلدة سياحية في بريطانيا، وبثت الرعب لدى السكان ورواد الشاطئ.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لقطات لجرذان ضخمة تتجول حول منطقة كاسل بيتش التابعة لبلدة تنبي الساحلية في ويلز، حيث تصطدم الأمواج بالصخور عند الشاطئ الشهير.

وقال السكان إن المشكلة تفاقمت في الأشهر الأخيرة.

وأثارت اللقطات الاشمئزاز لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن المنطقة تعتبر جهة سياحية لكثير من البريطانيين.

وحث مجلس بيمبروكشاير المسؤول عن البلدة السكان على عدم إطعام الحيوانات أو إسقاط الطعام على الأرض، وقال إن موظفين متخصصين يفحصون المنحدرات حيث يعتقد أن الفئران تعشش.

وقال روجر مايلز، وهو صاحب مركب بحري، إن الفئران أصبحت مشكلة تزداد سوءا خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أنها “مثيرة للقلق حقا”.

وتابع مايلز: “في بداية المساء وفي الغسق وفي الصباح الباكر، الجرذان في كل مكان حقا. هناك منطقة معينة حيث ترى أجزاء من الجرف قد تآكلت”.

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تعليق واحد

  1. يمكنهم التخلص من الفئران عن طريق جمع الكلاب الضالة المنتشرة في الدول العربية واخذها واطلاقها في شوارعهم لتنظفها من الفئران . في فليطين عندنا الكثير من الكلاب الضالة خذوها

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