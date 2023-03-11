شوكي: الحكومة دعمت القدرة الشرائية وتداركت التأخر الحاصل في تنزيل ورش ‏التغطية الصحية

2023-03-11 / 17:51
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هبة بريس

أوضح محمد شوكي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني ‏للأحرار، الذي حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني رفقة مجموعة من ‏من النواب والسياسيين لتناول قضايا سياسية ومجتمعِية، أن الأغلبية رغم ‏الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تسلمت فيها الحكومة، وضعت مجموعة ‏من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والمالية من أجل بناء مغرب ‏الحماية الاجتماعية. ‏

وقال بأن الحكومة وجدت اقتصادا منهكا بسبب تداعيات جائحة كوفيد ‏‏19، إضافة إلى تأخر في تنزيل ‏ورش التغطية الاجتماعية، حيث لم ‏يستفد من ورش التغطية الصحية، في ‏ظل الحكومة السابقة، سوى 8000 ‏شخص، مؤكدا أن الحكومة تمكنت من تنزيل تعميم التغطية الصحية في ‏الأجال المحددة من طرف جلالة الملك
‏ وأبرز أن حكومة أخنوش دعمت القدرة الشرائية من خلال 37 ‏مليار ‏درهم لصندوق المقاصة و5 ملايير درهم لدعم مهنيي النقل، و2 مليار ‏درهم للقطاع السياحي، الذي عانى من سنتين من الركود بسبب أزمة ‏كورونا، علاوة على مأسسة الحوار الاجتماعي الذي كلفت ميزانية الدولة ‏‏8 ‏مليارات درهم. وتابع قائلا بأن الحكومة تمكنت من ذلك دون الحاجة ‏إلى قانون مالي تعديلي. ‏

وأوضح رئيس لجنة المالية أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات ‏الاستباقية لمواجهة غلاء أسعار مجموعة من المنتجات، في ظل ارتفاع ‏ثمنها محليا بسبب الجفاف أو بسبب التغيرات المناخية.‏
ونوه محمد شوكي النائب البرلماني بخروج المغرب من اللائحة ‏الرمادية لـ “غافي” في عهد هذه الحكومة، باعتباره أمرا يستحق التصفيق ‏ويعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية فالمغرب ، مشيرا إلى أن المغرب ‏طوى صفحة التقويم الهيكلي واليوم لديه سيادته المالية وبالتالي سيادة ‏قراره السياسي.‏

وفي سياق آخر، أكد محمد شوكي، على أن الأغلبية الحالية التي يرأسها ‏حزبه تسير الشأن العام بتفاؤل وبتواضع كبير، مشيرا في ذات الاتجاه أن ‏تدبير الشأن العام هو مجال للابتكار وإبداع الحلول. وأردف أن هناك ‏توجها شبه مدروس لشيطنة حزب الأحرار وقياداته، منذ تولي أخنوش ‏قيادة الحزب، وزادت حدة هذه الشيطنة لما تولى رئاسة الحكومة.‏
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