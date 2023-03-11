الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة شقيقته
هبة بريس
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، على إثر وفاة شقيقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.
ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “تلقيت ببالغ التأثر والأسى، نعي شقيقتكم المبرورة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته”.
وأضاف الملك محمد السادس “وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى سائر أفراد أسرتكم الملكية الكريمة، بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجيا المولى العلي القدير أن يهبكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يشمل فقيدتكم العزيزة بفيض عفوه ورضاه، ويسكنها فسيح الجنان”.
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3 تعليقات
ملكنا المحبوب حفظه الله وايده دائما سباقا لمواساة الدول في الماساء والضراء إن لله وإن إليه راجعون.
نحن كشعب مغربي نرفع أحر التعازي والمواساة إلى الشعب السعودي بهذا المصاب الجلل إن لله وإن إليه راجعون تغمدها الله بواسع رحمته..
ملكا وشعبا نرفع أحر التعازي والمواساة إلى الأسرة والعائلة الملكية السعودية خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز اللهم صبر اهليها الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.