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وجدة.. تفكيك شبكة من أفارقة جنوب الصحراء متورطين في الهجرة السرية

2023-03-11 / 17:24
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هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، مساء الجمعة 10 مارس الجاري، من توقيف أربعة أشخاص ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاحتجاز وطلب الفدية وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وحسب مصادر، أن المشتبه فيهم كانوا قد أقدموا على احتجاز ثلاثة مهاجرين غير نظاميين ينحدرون بدورهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم قاصران، وطالبوهم بفدية مالية بالعملة الأوروبية الموحدة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيهم وتحرير الضحايا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن إجراءات البحث أظهرت أن المتورطين كانوا يقطنون بالمنزل نفسه المستعمل لاحتجاز الضحايا، وذلك في إطار نشاط إجرامي يشتبه في ارتباطه بشبكة دولية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

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