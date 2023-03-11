قنصلية نابولي في لقاء تواصلي مع فعاليات جمعوية و أفراد الجالية المغربية

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

في إطار المقاربات الديبلوماسية الجديدة التي وضعت بلادنا أسسها من أجل إعطاء دفعة قوية لدور القنصليات المغربية المنتشرة عبر ربوع العالم، ووعيا منها بأهمية فتح قنوات التواصل مع كل مكونات الجالية المغربية و كذا كافة فعاليات المجتمع المدني،نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بنابولي الإيطالية، صباح اليوم السبت، لقاءا تواصليا مع فعاليات المجتمع المدني للجالية المغربية المقيمة بالدائرة القنصلية التابعة لها.

ويأتي هذا اللقاء، الذي جمع مجموعة من رؤساء وممثلي النسيج الجمعوي المغربي العامل في مختلف المجالات (الدينية، الرياضية، التربوية والاجتماعية…)، يندرج في إطار سياسة القرب والنهج التشاركي اللذين تتبعهما القنصلية من أجل الإستجابة لانتظارات وتطلعات أفراد الجالية

وخلال هذا اللقاء، استعرض القنصل العام ذ/ محمد خليل الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قصد الرفع من جودة الخدمات القنصلية لفائدة الجالية المغربية، طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما سلط المسؤول الدبلوماسي الضوء على آخر التطورات التي تعرفها القضية الوطنية، بما فيها المواقف الإيجابية لعدد كبير من الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا وافتتاح اكثر من 30 قنصلية في الصحراء المغربية

وفي هذا الإطار، ثمن القنصل العام عاليا المواقف البطولية للجالية المغربية التي لا تذخر جهدا في الدفاع على القضية الوطنية، مشيرا إلى الدور المهم الذي ما فتئت تلعبه خدمة لقضية الصحراء المغربية، والتصدي الحازم لخصوم وأعداء وحدتنا الترابية،.

من جهة أخرى تمت دعوة كل الفاعلين الجمعويين إلى المساهمة في إنجاح نظام المواعيد والرقمنة ، كما تمت دعوتهم لإعطاء مقترحاتهم لفائدة تعاون “قوي ونشط وبناء” بين القنصلية وأفراد الجالية المغربية،

على صعيد آخر، تمت مناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بأحوال الجالية المغربية وإحداث برامج وأنشطة ترمي إلى الحفاظ على الهوية المغربية عن طريق تعليم اللغة العربية وتلقين تعاليم الدين الإسلامي السمحة والتعريف بالتاريخ المغربي العريق وموروثه الثقافي.

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وأشاد الحاضرون بهذا اللقاء، ضاربين موعدا آخرا لتنظيم أنشطة أخرى تعكس انفتاح قنصلية المغرب في نابولي على محيطها من أفراد الجالية ومختلف الكفاءات المغربية المقيمة في إيطاليا.

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