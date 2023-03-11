مسألة الغاز الروسي.. الفريق النيابي الحركي يطالب بعقد اجتماع واستدعاء وزيرة الطاقة

ع.محياوي / هبة بريس

على خلفية عدم قيام الحكومة بتقديم توضيحات شافية حول ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، التي أثيرت مؤخرا ..وتفضيلها نهج سياسة الاذان الصماء، قام إدريس السنتيسي رئيس الفريق النيابي الحركي بمراسلة رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة ومطالبته بضرورة عقد اجتماع اللجنة حول قضية الغاز الروسي.

واشار رئيس الفريق الحركي في ذات المراسلة التي توصلت “هبة بريس” بنسخة منها أنه “في ظل ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، وأمام التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية من قبل الرأي العام الوطني، ونظرا لكون الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، والخروج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية، فإن الفريق الحركي يتقدم إليكم بطلب استدعاء السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الى اللجنة من أجل تقديم توضيحات حول موضوع: “استيراد الغاز الروسي وماشابه من ملابسات”.

ملاحظون اعتبروا أن إلحاح فرق المعارضة على مطالبة الحكومة بتقديم التوضيحات الضرورية حول مسألة الغاز الروسي تبقى معقولة .

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