مسألة الغاز الروسي.. الفريق النيابي الحركي يطالب بعقد اجتماع واستدعاء وزيرة الطاقة

2023-03-11 / 16:07
0
ع.محياوي / هبة بريس

على خلفية عدم قيام الحكومة بتقديم توضيحات شافية حول ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، التي أثيرت مؤخرا ..وتفضيلها نهج سياسة الاذان الصماء، قام إدريس السنتيسي رئيس الفريق النيابي الحركي بمراسلة رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة ومطالبته بضرورة عقد اجتماع اللجنة حول قضية الغاز الروسي.

واشار رئيس الفريق الحركي في ذات المراسلة التي توصلت “هبة بريس” بنسخة منها أنه “في ظل ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، وأمام التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية من قبل الرأي العام الوطني، ونظرا لكون الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، والخروج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية، فإن الفريق الحركي يتقدم إليكم بطلب استدعاء السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الى اللجنة من أجل تقديم توضيحات حول موضوع: “استيراد الغاز الروسي وماشابه من ملابسات”.

ملاحظون اعتبروا أن إلحاح فرق المعارضة على مطالبة الحكومة بتقديم التوضيحات الضرورية حول مسألة الغاز الروسي تبقى معقولة .

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
11

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة.. تفكيك شبكة من أفارقة جنوب الصحراء متورطين في الهجرة السرية

وجدة.. تفكيك شبكة من أفارقة جنوب الصحراء متورطين في…

2023-03-11 / 17:24
Photo of اشتوكة أيت باها.. الصديقي يطلع على مكونات برنامج تنمية المناطق الجبلية

اشتوكة أيت باها.. الصديقي يطلع على مكونات برنامج تنمية…

2023-03-11 / 17:05
Photo of آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 3 منشآت صحية بتازة

آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 3 منشآت صحية بتازة

2023-03-11 / 16:55
Photo of هل رأيت هذا الطفل? مديرية الأمن و”ميتا” تبحثان عن طفل مختفي في الخميسات

هل رأيت هذا الطفل? مديرية الأمن و”ميتا” تبحثان عن…

2023-03-11 / 15:12
Photo of “لارام” تعلن إلغاء رحلات جديدة من وإلى باريس

“لارام” تعلن إلغاء رحلات جديدة من وإلى باريس

2023-03-11 / 15:02
Photo of سلا.. إيقاف شخصين وحجز 3940 قرص طبي مخدر

سلا.. إيقاف شخصين وحجز 3940 قرص طبي مخدر

2023-03-11 / 14:50
Photo of حجز أزيد من 3 أطنان من مخدر الشيرا بساحل الناظور

حجز أزيد من 3 أطنان من مخدر الشيرا بساحل…

2023-03-11 / 14:05
Photo of “الجراحة بالمنظار لأورام قحف الدماغ” تظاهرة علمية بالجديدة.. تكريما للطبيب الجراح هشام نتيفي

“الجراحة بالمنظار لأورام قحف الدماغ” تظاهرة علمية بالجديدة.. تكريما…

2023-03-11 / 13:50
Photo of اتفاقية شراكة بالملايين خارج الجهة تعيد طرح سؤال العدالة المجالية بمجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة ( وثيقة )

اتفاقية شراكة بالملايين خارج الجهة تعيد طرح سؤال العدالة…

2023-03-11 / 13:13
Photo of بحضور عامل تاونات وتازة.. انعقاد المجلس الاداري التاسع عشر للوكالة الحضرية

بحضور عامل تاونات وتازة.. انعقاد المجلس الاداري التاسع عشر…

2023-03-11 / 11:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق