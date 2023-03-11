ديشان يكشف سبب استبعاد بنزيمة من المونديال.. والأخير يرد: كاذب

2023-03-11 / 15:46
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هبة بريس - وكالات

تطرّق مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان للمرة الأولى إلى الانسحاب المفاجئ بسبب الإصابة لمهاجمه المخضرم كريم بنزيمة عشية انطلاق مونديال قطر 2022، معتبراً أن أفضل لاعب في العالم أبلغه عدم قدرته المشاركة، في رواية سخر منها هداف ريال مدريد الإسباني.

ومصاباً بفخذه، انسحب حامل الكرة الذهبية قبل ثلاثة أيام من مباراة فرنسا الأولى ضد أستراليا، وغادر مبكراً فندق المنتخب في الدوحة. لكنه استعاد التمارين مع فريقه الإسباني في 10 ديسمبر، قبل أربعة أيام من خوض فرنسا نصف النهائي ضد المغرب.

قال ديشان لصحيفة “لو باريزيان” السبت: قال لي كريم إنه ليس جاهزاً.

تابع: عندما أصيب كريم، رافقه طبيبنا إلى عيادة (مستشفى) سبيتار لإجراء صورة بالرنين المغناطيسي. أرسل كريم الصور لشخص يتابعه في مدريد وأبدى رأيه أيضاً. عاد إلى الفندق منتصف الليل. انضممت إليه في غرفته مع طبيبنا الذي جاء لإعطائي نتيجة الصورة (…) كان كريم مدمّراً لأن كأس العالم عنت له كثيراً. قال لي: لقد ماتت.

وتابع ديشان الذي قاد “الزرق” إلى النهائي الثاني توالياً حيث خسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح: بقينا سوياً نحو عشرين دقيقة. قلت له عندما تركته: كريم، ليس هناك حالة طارئة. يمكن تنظيم عودتك مع مدير الفريق. عندما استيقظت علمت أنه رحل. كان قراره، لن يقول لكم خلاف ذلك، أتقهم ذلك واحترمه.

و استقبل بنزيمة (35 عاماً و37 هدفاً في 97 مباراة دولية) تصريحات ديشان بسخرية.

في حسابه على موقع إنستغرام، نشر رأس الحربة الذي اعتزل اللعب دولياً بعد مونديال قطر، لقطة لحديث ديشان علّق عليها “يا لها من جرأة” أضاف إليها رمزاً لمهرّج. كما نشر فيديو للفرنسي ريتشي الشهير على موقع سناب شات وهو يكرّر “كاذب، أنت كاذب”، كتب بنزيمة فوقها “ديدييه المقدّس… ليلة سعيدة”.

وهذه حلقة جديدة في العلاقة الملتهبة بين ديشان وبنزيمة في المنتخب الفرنسي.

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