هل رأيت هذا الطفل? مديرية الأمن و”ميتا” تبحثان عن طفل مختفي في الخميسات

هبة بريس - الرباط

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع شركة “ميتا” المملوكة ل”فيسبوك”، حملة للبحث عن طفل مختفي في مدينة الخميسات.

وتأتي حملة البحث عن الطفل سفيان قباش، كأول حالة للبحث عن طفل مختفي ضمن آلية “طفلي مختفي” التي أطقلتها المديرية بشراكة مع شركة “ميتا”.

وظهرت صورة الطفل سفيان قباش البالغ من العمر 16 سنة للعموم بالفيسبوك، حيث دعت المديرية من لديه معلومات أو التقى بالمعني بالأمر الى الاتصال بالمصالح الأمنية.

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