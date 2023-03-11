سلا.. إيقاف شخصين وحجز 3940 قرص طبي مخدر
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت 11 مارس الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و32 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة سلا، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة أجرة قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 3940 قرص طبي مخدر، من بينها 2100 قرص مخدر من نوع “نورداز” و1840 قرص طبي من نوع “زيبام”.
وقد قادت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية إلى تحديد هوية شخص ثاني متورط في محاولة اقتناء الشحنة المحجوزرة بغرض إعادة ترويجها، حيث تم توقيفه والعثور بحوزته على مبلغ مالي ناهز 22 ألف و450 درهم.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
10 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سموم ومخرب العقول يروج في بلد مسلم يجب محاربته بشتى الطرق..
الأقراص المهولسة والمدمرة عقول الشباب يجب على السلطات الأمنية أن تحاربها وأن تمنع من دخولها إلى بلدنا .
يجب إيقاف هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب وتدمرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
مثل هؤلاء الأشخاص الذين افسدوا البلاد بترويجهم هذه السموم ان يعاقبوا بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة.
اشد العقاب لهؤلاء المجرمين حتى نتفادى مثل هذه الأفعال اللاخلاقية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها.
شكرآ للأمن الوطني التي تمكنت بالقبض على عناصر مروج الأقراص المهولسة والمدمرة عقول البشر وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
في الأواني الأخيرة كثرت ترويج المخذرات والحبوب الهولسة بكثرة لهذا يجب على السلطات الأمنية بالفضاء عليها بصفة نهائية..
في نظري عقوبة الإعدام هي التي يستحقها هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول البشر وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
شكرآ لابطال الأمن الوطني والمخابرات من المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من طفرفهم من أجل حماية المواطنين من هذه السموم القاتلة……
أصبحت كارثة إنسانية اكثر من كارثة مادية وحدث ولا حرج……