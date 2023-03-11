سلا.. إيقاف شخصين وحجز 3940 قرص طبي مخدر

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت 11 مارس الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و32 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة سلا، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة أجرة قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 3940 قرص طبي مخدر، من بينها 2100 قرص مخدر من نوع “نورداز” و1840 قرص طبي من نوع “زيبام”.

وقد قادت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية إلى تحديد هوية شخص ثاني متورط في محاولة اقتناء الشحنة المحجوزرة بغرض إعادة ترويجها، حيث تم توقيفه والعثور بحوزته على مبلغ مالي ناهز 22 ألف و450 درهم.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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