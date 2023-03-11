المغرب يتصدر سبورة ميداليات ملتقى مولاي الحسن لبارا ألعاب القوى

هبة بريس

حافظ المغرب على صدارة الترتيب العام للدورة السابعة للملتقى الدولي مولاي الحسن لألعاب القوى للأشخاص في وضعية إعاقة، عقب إجراء منافسات اليوم الثاني، أمس الجمعة 10 مارس، بالملعب الكبير لمراكش.

ويتصدر المغرب الترتيب العام ب 23 ميدالية (9 ذهبيات و8 فضيات و6 برونزيات)، متقدما على الصين (15 ميدالية: 9 ذهبيات، 5 فضيات و1 برونزية) وفرنسا (17 ميدالية: 6 ذهبيات، 7 فضيات و4 برونزيات).

وبعد اليوم الأول، الذي تميز بسيطرة مغربية، ظفر الرياضيون المغاربة، أمس، بميدالية ذهبية فازت بها فوزية القسيوي في مسابقة رمي الجلة (فئة F33)، بالإضافة إلى أربع ميداليات فضية كانت من نصيب عز الدين النويري في مسابقة رمي القرص (فئة F34)، ونور الدين فايز في مسابقة رمي الصولجان (فئة F32)، وعبد الإله ڭاني في مسابقة رمي الجلة (فئة F53) وأيمن بويرماقن في الوثب الطويل (فئة T46).

كما فاز المنتخب الوطني بميداليتين برونزيتين بواسطة كل من يسرى كريم في رمي الجلة (فئة F41) ومحمد خوخ في رمي الصولجان (فئة F32).

وتميز اليوم الثاني من هذه المسابقة الدولية بتحقيق النيجيرية نواشوكوو غودنيس شيميري لرقم قياسي عالمي في مسابقة رمي الجلة (فئة F42) بـ9.52 متر.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة السابعة للملتقى الدولي مولاي الحسن لألعاب القوى للأشخاص في وضعية إعاقة، التي تنظمها، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، (9 – 11 مارس)، بالملعب الكبير لمراكش، تعرف مشاركة 450 عداءة وعداء، يمثلون 44 بلدا، من إفريقيا، وأوروبا، وآسيا، ومن الأمريكيتين.

ويتميز هذا الملتقى، المدرج ضمن الجائزة الكبرى، والمؤهل لبطولة العالم (باريس 2023) وللألعاب البارالمبية (باريس 2024)، بمشاركة أبطال بارالمبيين وعدائين مغاربة وأجانب، ممن حققوا أرقاما قياسية عالمية في تخصصاتهم، بغرض التباري في ما بينهم لتحقيق إنجازات جديدة، ومن ثمة تحسين ترتيبهم العالمي.

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