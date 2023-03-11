لمناقشة قضية تحكيم برشلونة.. ريال مدريد يدعو لاجتماع عاجل

2023-03-11 / 14:25
0
هبة بريس - وكالات

أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا اليوم السبت أنه دعا إلى اجتماع لمجلس إدارته غدا الأحد لمناقشة المحاولات المزعومة لمنافسه اللدود برشلونة للتأثير على الحكام.

وتقدم الادعاء الإسباني بشكوى أمس الجمعة ضد برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين بشأن مدفوعات مزعومة لشركة مملوكة لمسؤول تحكيمي كبير للتأثير على نتائج مباريات.

ونفى برشلونة ارتكاب أي مخالفات.

وقال ريال مدريد في بيان إن رئيسه فلورنتينو بيريز سيعقد اجتماعا لمجلس إدارته في الساعة 12 ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) غدا الأحد “لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يراها ريال مدريد مناسبة فيما يتعلق بهذا الأمر”.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعبر إسبانيول بثلاثية

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعبر إسبانيول بثلاثية

2023-03-11 / 17:13
Photo of ديشان يكشف سبب استبعاد بنزيمة من المونديال.. والأخير يرد: كاذب

ديشان يكشف سبب استبعاد بنزيمة من المونديال.. والأخير يرد:…

2023-03-11 / 15:46
Photo of المغرب يتصدر سبورة ميداليات ملتقى مولاي الحسن لبارا ألعاب القوى

المغرب يتصدر سبورة ميداليات ملتقى مولاي الحسن لبارا ألعاب…

2023-03-11 / 14:38
Photo of العصبة الاحترافية تعلن عن توقف البطولة الوطنية

العصبة الاحترافية تعلن عن توقف البطولة الوطنية

2023-03-11 / 11:11
Photo of باريس سان جيرمان يعلن نجاح العملية الجراحية لنيمار

باريس سان جيرمان يعلن نجاح العملية الجراحية لنيمار

2023-03-11 / 09:53
Photo of بونو: اللعب مع المنتخب المغربي كان حلما

بونو: اللعب مع المنتخب المغربي كان حلما

2023-03-10 / 22:54
Photo of “ريال مدريد” يكشف موقفه من مشاركة بنزيما أمام إسبانيول وليفربول

“ريال مدريد” يكشف موقفه من مشاركة بنزيما أمام إسبانيول…

2023-03-10 / 19:38
Photo of اتهام نادي “برشلونة” بالفساد في قضية “نيغريرا”

اتهام نادي “برشلونة” بالفساد في قضية “نيغريرا”

2023-03-10 / 18:50
Photo of “الألماني فايزر” يرغب في حمل قميص منتخب عربي

“الألماني فايزر” يرغب في حمل قميص منتخب عربي

2023-03-10 / 18:16
Photo of إسبانيا والبرتغال تدرسان إشراك المغرب في ملف الترشيح لمونديال 2030

إسبانيا والبرتغال تدرسان إشراك المغرب في ملف الترشيح لمونديال…

2023-03-10 / 14:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق