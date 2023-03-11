لمناقشة قضية تحكيم برشلونة.. ريال مدريد يدعو لاجتماع عاجل

هبة بريس - وكالات

أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا اليوم السبت أنه دعا إلى اجتماع لمجلس إدارته غدا الأحد لمناقشة المحاولات المزعومة لمنافسه اللدود برشلونة للتأثير على الحكام.

وتقدم الادعاء الإسباني بشكوى أمس الجمعة ضد برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين بشأن مدفوعات مزعومة لشركة مملوكة لمسؤول تحكيمي كبير للتأثير على نتائج مباريات.

ونفى برشلونة ارتكاب أي مخالفات.

وقال ريال مدريد في بيان إن رئيسه فلورنتينو بيريز سيعقد اجتماعا لمجلس إدارته في الساعة 12 ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) غدا الأحد “لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يراها ريال مدريد مناسبة فيما يتعلق بهذا الأمر”.

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