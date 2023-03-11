حجز أزيد من 3 أطنان من مخدر الشيرا بساحل الناظور

هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل بعرض ساحل الناظور، تمكنت، أمس الجمعة 10 مارس، من حجز أزيد من ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا، إثر مطاردة زوارق مشتبه فيها لم تمتثل لأوامر وحدات البحرية الملكية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية أسفرت عن حجز زورقين سريعين مجهزين بمحركات جد قوية، على متنهما 85 حزمة من مخدر الشيرا، يبلغ وزنها الإجمالي أزيد من ثلاثة أطنان.

وأشار إلى أنه تم نقل شحنة المخدرات والمعدات المحجوزة إلى ميناء الناظور، وتسليمها لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة.

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