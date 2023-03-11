“الجراحة بالمنظار لأورام قحف الدماغ” تظاهرة علمية بالجديدة.. تكريما للطبيب الجراح هشام نتيفي

أحمد مصباح – هبة بريس

بحضور ومشاركة أزيد من 100 طبيب اختصاصي في جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري، من المراكز الاستشفائية الجامعية، والمراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية بمختلف جهات وأقاليم المغرب، ومن فرنسا وبعض بلدان القارة الأفريقية، نظمت، اليوم السبت 11 مارس 2023، “الجمعية المغربية لجراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري”، بالجديدة، النسخة الثانية من المدرسة الخريفية، تحت عنوان: “الجراحة بالمنظار لأورام قحف الدماغ”.

وتدارس الأساتذة المتدخلون من المغرب وفرنسا وأفريقيا، خلال هذه التظاهرة العلمية، التي انطلقت أشغالها، من الساعة الثامنة والنصف صباحا، وإلى غاية الثانية زوالا، “جراحة قاعدة الجمجمة بالمنظار”، من خلال عرض أكثر من 10 مداخلات علمية، باللغة الفرنسية.

هذان وفي تصريح خص به الجريدة، شدد الأستاذ الطبيب الجراح، الدكتور (محمد بن زكموط)، رئيس “الجمعية المغربية لجراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري”، والذي يدرس بكلية الطب بفاس، على أن “جراحة قاعدة الجمجمة بالمنظار” تشكل قفزة نوعية وتطورا كبيرا في التخصص الجراحي بالمغرب، يمكن من استئصال الأورام من الأنف، وكذا، إصلاح التشوهات الخلقية، أو الناتجة عن صدمات القاعدة الجمجمية (post-traumatique ).

وأضاف الأستاذ الطبيب الجراح (محمد بن زكموط)، أن اليوم الدراسي الشتوي الثاني، أو المدرسة الخريفية، التي تنظمها الجمعية، هذه السنة، في نسختها الثانية بالجديدة، بعد نسختا الأولى، السنة الماضية، بفاس، والتي تدخل في نطاق الأنشطة العلمية للجمعية، (أنها) تشكل فرصة لعرض حصيلة هذا النوع من التخصص الجراحي بالمغرب، ولتبادل الخبرات والتجارب وطنيا ودوليا، وكذا، لتدارس تقنية استئصال أورام قحف الدماغ عن طريق الأنف، باستعمال المنظار، وبعض الحالات، خاصة المستعصية منها، كما أنها تروم خلق فرص للتكوين المستمر، لفائدة جراحي الدماغ والأعصاب.

وقد شدد رئيس الجمعية المنظمة، على ضرورة الانخراط والتنسيق بين العديد من التخصصات، كالتخصص في الاشعة أو “الراديولوجي” – تخصص التخدير والإنعاش – تخصص الغدة – والتخصصات الجراحية، بما فيها تخصص جراحة الأنف، وجراحة الدماغ والأعصاب.

وبالمناسبة، فقد كان العمل بهذه التقنية بدء بالمغرب، أوائل العقد الماضي؛ إذ عرفت، منذ سنة 2015، إقبالا كبيرا من قبل جراحي الدماغ والأعصاب، وهي تمارس حاليا في جل المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب، وتمكن من علاج أورام الغدة النخامية، وأورام قحف البلعوم، والأورام السحائية (..).

إلى ذلك، تخلل هذا اليوم الدراسي تنظيم أنشطة للفنون التشكيلية للتخصص الجراحي، تحت اسم “نورت آرت” (الفن العصبي)، وكذا، وصلات موسيقية، من أداء بعض المواهب من الأطباء والأساتذة الأخصائيين والاختصاصيين في جراحة جراح الدماغ والأعصاب والعمود الفقري.

إلى ذلك، وحسب ما أسر به للجريدة، الأستاذ الطبيب الجراح (محمد بن زكموط)، رئيس “الجمعية المغربية لجراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري”، فإنه قد اختيرت مدينة الجديدة، لتنظيم النسخة الثانية من التظاهرة العلمية في “الجراحة بالمنظار لأورام قحف الدماغ”، تكريما للطبيب الجراح (هشام نتيفي)، الاختصاصي في جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري، والذي فقد يده، صيف السنة الماضية، إثر حادثة سير أليمة، تسبب فيها سائق عربة فلاحية متهور.

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