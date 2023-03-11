اتفاقية شراكة بالملايين خارج الجهة تعيد طرح سؤال العدالة المجالية بمجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة ( وثيقة )

هبة بريس - الرباط

صادق مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة يوم الاثنين الماضي بطنجة، على برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027، بالإجماع ، تتضمن عدد من المشاريع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية، التي أعادت طرح سؤال العدالة المجالية بجهة الشمال .

وفي الوقت الذي انتقدت فيه أصوات معارضة داخل مجلس جهة الشمال ، غياب التوازن المجالي في مشروع برنامج التنمية الجهوية ( محور تنمية اقتصادية شاملة) ،حيث خصص لمدينة طنجة وحدها 11 مشروعا، بميزانية تبلغ 3.2 مليار درهم، أي 25 بالمائة من ميزانية المحور، طفت على السطح اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة واحدى الجمعيات المنظمة لأحد الملقتيات الفلاحية الدولية بالمغرب، حيث تم رصد غلاف مالي سنوي قدره مليون درهم ( 2023 – 2027 ) من أجل المساهمة في تنظيم الملتقى (خارج الجهة )، وهو ما دفع بعدد من المتتبعين للشأن السياسي الجهوي الى التساؤل حول الأولويات و أحقية بعض المناطق الهشة بجهة الشمال من باب التضامن المجالي.

ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجاز برنامج التنمية الجهوية، الذي سيرسم خارطة تدخل مجلس الجهة خلال الخمس سنوات المتبقية من عمره، 19.85 مليار درهم، بمساهمة لمجلس جهة طنجة -تطوان الحسيمة تقدر ب 6.78 مليار درهم.

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