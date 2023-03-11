في رمضان.. رامز جلال يفاجئ المشاهير ب”رامز نيفر أند”
هبة بريس
كشف الممثل المصري رامز جلال، عن بوستر برنامج المقالب الجديد والذي يحمل إسم «رامز نيفر إند» والمتوقع بثه في شهر رمضان المقبل.
ونشر جلال صورة العمل التلفزيوني الذي سيعرض على شبكة «mbc مصر»، من دون أن يعطي أي تفاصيل تتعلق بالمشروع الجديد الذي يقدّم برعاية «هيئة الترفيه السعودية».
ظهر رامز في الإعلان الترويجي وهو يمتطي ثوراً كأنه يجري في الصحراء، ويحمل في يده فانوس رمضان الشهير.
في هذا السياق، كما في كل عام، يسود الغموض طبيعة برنامج المقالب الذي يتولاه جلال.
ويمنع فريق العمل تسريب أيّ معلومات حوله. مع العلم أن غالبية النجوم المصريين يكشفون قبل إنطلاق شهر الصوم، عن مشاركتهم في البرنامج، وأحياناً يتم التطرق إلى المبلغ المالي الذي تقاضوه مقابل مشاركتهم في العمل التلفزيوني.
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12 تعليقات
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برنامج تلفزيوني فاشل لا يستحق المشاهدة..
نرجوا من شبكة mbc ان تحذف هذآ البرنامج الذي لا محل له من الإعراب ..
يجب على جميع القناة العربية الإسلامية حذف مثل هذه البرامج وتعويضها ببرامج التوعية الإسلامية وبالاخص في شهر رمضان المبارك..
ماذا نستفيد من هذه البرامج التافهة ليست في المستوى…
نحن نحتاج الى برامج التوعية واصلاح شبابنا وشباتنا وليس بتخريب عقولهم بدون استفادة …
أنا كمشاهد لا اريد مشاهدة مثل هذه البرامج التافهة…
ليس هناك اي استفادة من هذآ البرنامج انه برنامج في قمة التفاهة والغباء.ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب إلغاء هذآ البرنامج الذي يقدمه رامز جلال ، ويمنع كليا تقديمه في شهر رمضان المبارك..
هل انتم متفقون معي في إلغاء هذآ البرنامج التافه….
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم برنامج تلفزيوني فاشل بمعنى الكلمة ..
برنامح تافه و الاتفه منه نشر خبر يتعلق به