بحضور عامل تاونات وتازة.. انعقاد المجلس الاداري التاسع عشر للوكالة الحضرية

2023-03-11 / 11:53
0
ع محياوي _ هبة بريس

تحت إشراف” رضا كنون ” المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، انعقدت فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية تازة-تاونات، أول أمس الخميس 9 مارس الجاري، بمقر عمالة تاونات.

وقد حضر أشغال هذه الدورة عمال إقليمي تاونات و تازة وكذا رؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلوا القطاعات الحكومية المعنية.

وقد شهدت هذه الدورة تقديم حصيلة المؤسسة برسم سنة 2022 و برنامج عملها برسم سنة 2023 إضافة إلى مشروع ميزانية السنة الجارية.

و صادق المجلس بإجماع أعضائه على التقارير الأدبية والمالية و البرامج المستقبلية للوكالة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تازة.. السجن النافذ لشبكة تروج زيت الزيتون المغشوشة في الأسواق

تازة.. السجن النافذ لشبكة تروج زيت الزيتون المغشوشة في…

2023-03-11 / 09:23
Photo of طقس السبت.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2023-03-11 / 09:10
Photo of وزارة الاقتصاد والمالية تحتفي بنسائها

وزارة الاقتصاد والمالية تحتفي بنسائها

2023-03-10 / 22:30
Photo of “خبير أمريكي” يحذر من تهديد “الدرونات” الإيرانية الممنوحة لـ”البوليساريو”

“خبير أمريكي” يحذر من تهديد “الدرونات” الإيرانية الممنوحة لـ”البوليساريو”

2023-03-10 / 18:34
Photo of الحصيلة الأسبوعية لكورونا بالمغرب.. تسجيل 39 إصابة جديدة 

الحصيلة الأسبوعية لكورونا بالمغرب.. تسجيل 39 إصابة جديدة 

2023-03-10 / 17:58
Photo of بعد معركة الأمعاء الفارغة.. وزارة العدل تستقبل ضحايا امتحان المحاماة

بعد معركة الأمعاء الفارغة.. وزارة العدل تستقبل ضحايا امتحان…

2023-03-10 / 15:50
Photo of أيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 3 مراكز صحية بإقليم مكناس

أيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 3 مراكز صحية بإقليم…

2023-03-10 / 15:37
Photo of الإعلان عن انتخاب رئيس جديد لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس

الإعلان عن انتخاب رئيس جديد لغرفة التجارة والصناعة والخدمات…

2023-03-10 / 15:03
Photo of تاوريرت .. المصادقة على إنجاز 116 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

تاوريرت .. المصادقة على إنجاز 116 مشروعا في إطار…

2023-03-10 / 14:34
Photo of أكادير : “شبيبة الوردة” بأنزا تحتفي بإنجازات المرأة السوسية

أكادير : “شبيبة الوردة” بأنزا تحتفي بإنجازات المرأة السوسية

2023-03-10 / 14:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق