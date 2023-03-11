بحضور عامل تاونات وتازة.. انعقاد المجلس الاداري التاسع عشر للوكالة الحضرية
ع محياوي _ هبة بريس
تحت إشراف” رضا كنون ” المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، انعقدت فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية تازة-تاونات، أول أمس الخميس 9 مارس الجاري، بمقر عمالة تاونات.
وقد حضر أشغال هذه الدورة عمال إقليمي تاونات و تازة وكذا رؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلوا القطاعات الحكومية المعنية.
وقد شهدت هذه الدورة تقديم حصيلة المؤسسة برسم سنة 2022 و برنامج عملها برسم سنة 2023 إضافة إلى مشروع ميزانية السنة الجارية.
و صادق المجلس بإجماع أعضائه على التقارير الأدبية والمالية و البرامج المستقبلية للوكالة.
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