بحضور عامل تاونات وتازة.. انعقاد المجلس الاداري التاسع عشر للوكالة الحضرية

ع محياوي _ هبة بريس

تحت إشراف” رضا كنون ” المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، انعقدت فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية تازة-تاونات، أول أمس الخميس 9 مارس الجاري، بمقر عمالة تاونات.

وقد حضر أشغال هذه الدورة عمال إقليمي تاونات و تازة وكذا رؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلوا القطاعات الحكومية المعنية.

وقد شهدت هذه الدورة تقديم حصيلة المؤسسة برسم سنة 2022 و برنامج عملها برسم سنة 2023 إضافة إلى مشروع ميزانية السنة الجارية.

و صادق المجلس بإجماع أعضائه على التقارير الأدبية والمالية و البرامج المستقبلية للوكالة.

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