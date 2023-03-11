العصبة الاحترافية تعلن عن توقف البطولة الوطنية

هبة بريس

كشفت العصبة الاحترافية ان منافسات البطولة 1 INWI​ ستتوقف مباشرة بعد متم الدورة العشرين لفسح المجال لبرمجة منافسات كاس العرش لموسم 2021/2022 وذلك بإجراء المباراة المؤجلة عن دور 16/1 و التي ستجمع النادي الرياضيي يوسفية برشيد بنادي الرجاء الرياضي و المبرمجة​ يوم الاربعاء 15/03/2023 على ان تجرى مباريات 8/1 النهاية يوم 26/03/2023 .​

وبالتالي فإن منافسة البطولة الاحترافية 1 INWI ستتوقف ابتداء من يوم الأربعاء 16 مارس 2023 على أن تستأنف يوم الجمعة 31 مارس 2023.

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