FILE PHOTO: Workers in protective suits walk on a street, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Shanghai, China June 9, 2022. REUTERS/Andrew Galbraith/File Photo

النواب الأمريكي يصوت بالإجماع على رفع السرية عن المعلومات الخاصة بأصل فيروس كورونا

2023-03-11 / 10:11
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هبة بريس - وكالات

صوت مجلس النواب الأمريكي، بالإجماع على رفع السرية عن معلومات المخابرات الأمريكية حول أصول فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، كان التصويت الذي انتهى بـ 419 صوتا (بالإجماع) هو الموافقة النهائية للكونغرس على مشروع القانون، وإرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن.

وفيما بدا من غير الواضح ما إذا كان الرئيس سيوقع على الإجراء ليصبح قانونًا، أكد البيت الأبيض إن الأمر قيد المراجعة.

وحسب الصحيفة، كانت المناقشة في مجلس النواب موجزة وفي صلب الموضوع: “لدى الأمريكيين أسئلة حول كيفية بدء الفيروس القاتل وما الذي يمكن فعله لمنع تفشي المرض في المستقبل”.

وقال النائب مايكل تورنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: “يستحق الرأي العام الأمريكي إجابات على كل جانب من جوانب جائحة كورونا، مؤكدا أن هذه الإجابات يجب أن تشمل “كيف تم إنشاء هذا الفيروس، وعلى وجه التحديد، ما إذا كان حدثًا طبيعيًا أو كان نتيجة لحدث متعلق بالمختبر”.

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تعليق واحد

  1. فرنسا هي التي صنعته وفي اكبر بلد طلقته لتوزيعه يجب معاقبتها في العالم بارتجي الاكثر ممكن للمعلومات حسبنا الله ونعم الوكيل

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