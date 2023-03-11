تازة.. السجن النافذ لشبكة تروج زيت الزيتون المغشوشة في الأسواق

2023-03-11 / 09:23
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ع محياوي _ هبة بريس

وزعت المحكمة الإبتدائية بتازة مؤخرا، أحكاما تتراوح بين شهرين وسنة واحدة حبسا نافذة على 13 متهما ضمن شبكة تروج زيت الزيتون المغشوشة في أسواق الإقليم والنواحي بعدما فككت في وقت سابق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر “الديستي”.

وحكمت بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة نافذة، على متهمين اثنين يوجدان رهن الاعتقال بالسجن المحلي، مقابل 8 أشهر حبسا نافذا والفي درهم غرامة على شخص ثالث، و7 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف دراهم غرامة أدانت بها 3 متهمين توبعوا بدورهم في الملف نفسه.

وبـ 6 أشهر حبسا نافذا والغرامة أدانت متهما سابعا توبع بدوره في حالة اعتقال، فيما وزعت على اثنين آخرين 4 أشهر حبسا نافذا، مقابل شهرين حبيا نافذا ل3 متهمين آخرين، في الوقت الذي أدانت متهما آخر بالحبس موقوف التنفيذ لـ 3 أشهر.

وصدر القرار بعد يومين من حجز الملف للتأمل بعدما ناقشته المحكمة واستمعت لـ 13 متهما منهم 5 أفراد من نفس العائلة أوقفوا تباعا بناء على معلومات دقيقة حول نشاطاتهم المشبوهة في مزج مادة زيت الزيتون بمواد مضرة بالصحة وترويجها سيما في أسواق قروية تعرف رواجا لها، مستغلين ارتفاع أثمنتها.

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‫16 تعليقات

  2. اللهم احفظ العناصر الأمنية التي تكون دائما في الموعد المحدد لهاؤولاء الفاسدين الذين ينتمون الغش ..

  4. اللهم اكفينا شرهم حسبنا الله ونعم الوكيل في من سولت له نفسه بفعل مثل هذه الأفعال اللاخلاقية في حق المواطن

  8. مثل هؤلاء المفسدين يجب معاقبتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم ..

  13. كثرة الأمراض المنتشرة بين الناس سببها الغش في مواد التغذية وغياب النظافة ..

  14. نتمنى من اللجنة الخاصة بمراقبة المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة أن تقوم بالمراقبة المستمرة والمشددة لمحاربتها هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعمليات الغش في المبيعات وخاصة في الزيوت الزيتون.

  15. أحكام اعتبرها جد مخففة بالنسبة للتهم المجهة للمتهمين
    الحاق الضرر بالصحة هو يعتبر محاولة القتل العمل
    و لهذا كان على النيابة العامة اعتبار الفعل الجرمي جناية و ليس جنحة و الحكم على المتهمين بأقصى العقوبات و ذلك بخمس سنوات سجنا و أكثر

  16. هل هذا هو العدل بضع اشهر وجريمة كبيرة
    هذا ليس عدل يجب متابعتهم باقصى عقوبة ممكنة ليكونوا عبرة لغيرهم
    لا حول ولا قوه الا بالله لا عدل لا تعليم لا صحة لا خدمة

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