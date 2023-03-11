طقس السبت.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2023-03-11 / 09:10
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالجنوب الشرقي والسهول الداخلية الوسطى.

ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية وبأمطار جد خفيفة محليا، خلال الصباح والليل، بالسهول الأطلسية والسواحل الجنوبية، مع تناثر بعض حبات الغبار بالجنوب.

كما ستهب الرياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 04 و 11 درجة بالريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 19 و 23 درجة بسوس والشياضمة وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 09 و 18 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بمعظم أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي المناطق.

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‫10 تعليقات

  2. الحمد لله على هذه التسقاطات المطرية الأخيرة انعشت امال الفلاحين وزرعت فيهم الامل..

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