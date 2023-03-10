وزارة الاقتصاد والمالية تحتفي بنسائها

2023-03-10 / 22:30
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هبة بريس _ و م ع

نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة بمسرح محمد الخامس بالرباط، حفلا للاحتفاء بموظفاتها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.

وفي كلمة بالمناسبة، أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها موظفات القطاع، معربة عن اعتزازها بإسهاماتهن القيمة في إنجاح كافة الأوراش الهامة التي تطلقها الوزارة.

كما سلطت السيدة فتاح الضوء على المكتسبات التي حققتها المملكة من أجل تمكين المرأة المغربية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في أعقاب دستور 2011، مذكرة بالترسانة القانونية التي كرست حقوق المرأة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وعلاوة على ذلك، دعت الوزيرة إلى مواصلة بذل الجهود للارتقاء بمكانة المرأة وتوطيد مكتسباتها قصد تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في كافة المجالات.

من جهته، نوه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بجودة عمل موظفات الوزارة، مبرزا أدوارهن الهامة في تنزيل مختلف الأوراش، “وهو ما يعكس حس الإبداع لدى المرأة، وقدرتها على التكيف مع مختلف مهام الوزارة”.

كما أكد لقجع على ضرورة تعديل مدونة الأسرة وأهمية تفعيل مضامينها، وملاءمتها مع الدستور والمعاهدات الدولية.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير المنتدب أن جهود المملكة في هذا المجال نابعة من حرص جلالة الملك على تقوية دور المرأة داخل المجتمع من أجل ضمان تنمية شاملة تأخذ في الاعتبار العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.

وقد تميز هذا الحفل، كذلك، بمنح جائزتي “النساء المتميزات” و”النساء المبدعات” لموظفات الوزارة نظير إسهاماتهن الفعالة في القطاع، وتكريما لإبداعاتهن الفنية.

من جهة أخرى، احتفت الوزارة، بهذه المناسبة، بتأهل لبؤات الأطلس إلى نهائيات كأس العالم 2023، وبالإنجاز التاريخي لأسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022.

وشهد الحفل حضور ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، ليلى رحيوي، ومدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، إلى جانب موظفات مختلف مديريات الوزارة.

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