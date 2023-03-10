عنصرية..كاميرا توثق ما فعله عناصر أمن بأمتعة مهاجرين في فرنسا

2023-03-10 / 19:10
9
هبة بريس _ الرباط

رصد مقطع فيديو، نشرته جمعية حقوقية، قيام عنصرين من الأمن الفرنسي برش الغاز المسيل للدموع على أغراض مهاجرين من طالبي اللجوء، كانوا يحتمون تحت جسر قرب محطة الميترو، في منطقة ستالينغراد في العاصمة باريس.

الفيديو الذي تداولته وسائل إعلام فرنسية، ونشرته جمعية حقوقية “يوتوبيا 56” يصور كيف عمد رجلان من قوات الـ “سي أر أس” التابعة لجهاز الأمن الجمهوري، إلى رش أغراض تابعة لمجموعة من المهاجرين، يبدو أنهم يبيتون تحت الجسر للاحتماء من الأمطار.

ورش أحد عناصر الأمن، البطانيات والمراتب والأمتعة الشخصية للمهاجرين بالغاز المسيل للدموع، وفق الصور التي قالت الجمعية إن أحد متطوعيها هو من أخذها

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اعتقال مشتبه باحتجاز رهائن في صيدلية بمدينة ألمانية

اعتقال مشتبه باحتجاز رهائن في صيدلية بمدينة ألمانية

2023-03-10 / 22:07
Photo of محتجز رهائن في ألمانيا يطالب بفدية بملايين اليوروهات

محتجز رهائن في ألمانيا يطالب بفدية بملايين اليوروهات

2023-03-10 / 21:20
Photo of بعد “سن التقاعد”.. احتجاجات في باريس ضد سياسة الهجرة الفرنسية

بعد “سن التقاعد”.. احتجاجات في باريس ضد سياسة الهجرة…

2023-03-10 / 19:52
Photo of “غوتيريش” يدعو إلى وضع حد لـ”سم الكراهية” تجاه المسلمين

“غوتيريش” يدعو إلى وضع حد لـ”سم الكراهية” تجاه المسلمين

2023-03-10 / 18:23
Photo of ل”دوافع أمنية”.. انقطاع خدمة الإنترنت بموريتانيا 

ل”دوافع أمنية”.. انقطاع خدمة الإنترنت بموريتانيا 

2023-03-10 / 15:11
Photo of تقضي على فقدان الطاقة.. علماء يكتشفون “مادة معجزة”

تقضي على فقدان الطاقة.. علماء يكتشفون “مادة معجزة”

2023-03-10 / 14:00
Photo of للعام الثاني.. “الأوسكار” ترفض ظهور رئيس أوكرانيا في حفل جوائزها

للعام الثاني.. “الأوسكار” ترفض ظهور رئيس أوكرانيا في حفل…

2023-03-10 / 12:33
Photo of لولاية ثالثة.. إعادة انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين

لولاية ثالثة.. إعادة انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين

2023-03-10 / 10:28
Photo of في المحتوى الفرنسي والإنجليزي.. “يوتيوب” تخفف القيود بشأن الكلمات النابية

في المحتوى الفرنسي والإنجليزي.. “يوتيوب” تخفف القيود بشأن الكلمات…

2023-03-10 / 09:55
Photo of بايدن: ترامب هو الرئيس المقبل للبلاد

بايدن: ترامب هو الرئيس المقبل للبلاد

2023-03-10 / 09:27

‫9 تعليقات

  8. هاديك بلادهم، وهم احرار فيها، ماشي بحالكم الأفارقة دايرين فيكم حالة، ديوها فراسكم شوية

  9. نسوا بان فرنسا تبنات بسواعد الافريقيين ومعادن بلادهم حسبي الله ونعم الوكيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق