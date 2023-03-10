عنصرية..كاميرا توثق ما فعله عناصر أمن بأمتعة مهاجرين في فرنسا

هبة بريس _ الرباط

رصد مقطع فيديو، نشرته جمعية حقوقية، قيام عنصرين من الأمن الفرنسي برش الغاز المسيل للدموع على أغراض مهاجرين من طالبي اللجوء، كانوا يحتمون تحت جسر قرب محطة الميترو، في منطقة ستالينغراد في العاصمة باريس.

الفيديو الذي تداولته وسائل إعلام فرنسية، ونشرته جمعية حقوقية “يوتوبيا 56” يصور كيف عمد رجلان من قوات الـ “سي أر أس” التابعة لجهاز الأمن الجمهوري، إلى رش أغراض تابعة لمجموعة من المهاجرين، يبدو أنهم يبيتون تحت الجسر للاحتماء من الأمطار.

ورش أحد عناصر الأمن، البطانيات والمراتب والأمتعة الشخصية للمهاجرين بالغاز المسيل للدموع، وفق الصور التي قالت الجمعية إن أحد متطوعيها هو من أخذها

À l'instant, des CRS gazent les couvertures et les effets personnels de demandeurs d'asile à la rue près du métro Stalingrad à Paris. Si ces pratiques sont régulières, il est rare d'en avoir la preuve. Nous entamons des poursuites. pic.twitter.com/ketFQjqc6Q — Utopia 56 (@Utopia_56) March 9, 2023

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