A picture taken early on February 27, 2022 shows a crescent of moon above the 4506 meters high Weisshorn mountain in the Swiss alps from Crans-Montana, Switzerland. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

الفلك يحدد بداية رمضان

2023-03-10 / 18:08
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هبة بريس _ الرباط

قال مركز الفلك الدولي إن بداية شهر رمضان لهذه السنة ستكون يوم الخميس، 23 مارس الجاري.

وبدأت بعض الدول شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 فبراير، وستتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 21 مارس، في حين بدأت العديد من الدول الأخرى شهر شعبان يوم الأربعاء 22 فبراير، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا، وهذه الدول ستتحرى هلال رمضان، يوم الأربعاء 22 مارس، الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان فيها.

وقال المركز في تقرير مفصل حول موعد شهر رمضان إنه سيكون من المستحيل على الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس، أن تراه “لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها”.

ذات الهيئة أكدت في المقابل أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 22 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة “وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها أيضا”.

وقالت إن رؤيته ستكون متاحة بجميع الوسائل وحتى بالعين المجردة، بشيء من الصعوبة في بعض المناطق “وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، ومعظم أفريقيا، وغرب أوروبا والأميركيتين”.

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تعليق واحد

  1. نحن في المغرب نصوم ونفكر برؤية الهلال او اكتمال ثلاثين يوما . هذا ما ورد في القران والسنة . انتهى الكلام

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