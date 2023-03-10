بعد معركة الأمعاء الفارغة.. وزارة العدل تستقبل ضحايا امتحان المحاماة

2023-03-10 / 15:50
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد أمين نصر الله، عضو لجنة التنسيقية الوطنية لضحايا امتحان نيل شهادة الأهلية لولوج امتحان المحاماة، أن وزارة العدل ستستقبل اليوم الجمعة فئة من الراسبين في امتحان المحاماة، مبرزا في فيديو نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن جلوسهم هذا مع الوزارة وعلى طاولة الحوار لا يعني إضفاء الشرعية على هذا الامتحان.

وأضاف أمين نصر الله، أن هدفهم هو الاستمرار في الدفاع عن الشفافية وتكافؤ الفرص والوقوف في وجه ما وصفها بالمحسوبية والزبونية، مع دعم نضالات وتضحيات اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة.

واستعرض المتحدث كرونولوجيا خطهم النضالي الذي اعتبره حقا من حقوقهم الدستورية في الاحتجاج، مشيرا أن التنسيقية الوطنية لضحايا امتحان نيل شهادة الأهلية لولوج المحاماة، كانوا قد أعلنوا في وقت سابق اضرابا عن الطعام وأنهم استجابوا لنداءات العديد من الحقوقيين والنشطاء الذين دخلوا على خط معركة الأمعاء الفارغة حماية لحقهم في الحياة، وأن قرار وقفهم لهذه الخطوة الاحتجاجية، جاء أيضا بعد تلقيهم وعودا من وزارة العدل بفتح حوار مباشر معهم لطرح ملفهم المطلبي.

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تعليق واحد

  1. بدورنا نحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب نطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا في كل من الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين

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