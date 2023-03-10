الإعلان عن انتخاب رئيس جديد لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس

هبة بريس _ فاس

أبلغت ولاية جهة فاس مكناس، مسؤولي غرفة التجارة والصناعة والخدمات بذات الجهة ، بحل مكتبها المسير تنفيذا لحكم قضائي نهائي صدر عن إدارية الرباط الاستئنافية وقضى بإلغاء انتخاب رئيسها بدر الطاهري من التجمع الوطني للأحرار، كما 3 أعضاء آخرين بالغرفة نفسها، فقدوا صفتهم الازدواجية.

ولاية الجهة، دعت إلى عقد دورة استثنائية لإعادة انتخاب رئيس جديد للغرفة ومكتبها المسير، ينتظر أن يستدعى إليها كل الأعضاء، تنفيذا للحكم الذي أيد قرار إدارية فاس الابتدائية التي أسقطت انتخاب بدر الطاهري من عضوية الغرفة ورئاستها، لفقدانه الأهلية التجارية، قبل أن يستأنف القرار وينقض ويصبح نهائيا.

و تحركت ولاية جهة فاس مكناس عمالة فاس، بعدما تقدم إليها مفوض قضائي بابتدائية فاس بنسخة من الحكم القضائي المؤكد لإلغاء انتخاب بدر الطاهري عن حزب الاحرار عضوا ورئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس لفقدانه الأهلية التجارية، قبل أن تتحرك لعقد دورة استثنائية لإعادة انتخاب رئيس ومكتب مسير جديد.

متحدثين ل ” هبة بريس ” أكدوا ، أن بعض الأحزاب بجهة فاس مكناس تعرف تصدعات في هياكلها بسبب ضعف المنسقين الإقليميين و تجربتهم السياسية تهمهم الصفة والساكنة فقدت ثقتها .

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