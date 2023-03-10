تاوريرت .. المصادقة على إنجاز 116 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

هبة بريس - وجدة

انعقد يوم الجمعة 10 مارس الجاري بمقر عمالة إقليم تاوريرت اجتماعا للجنة الإقليمية للتنمية البشرية تحت رئاسة العربي التويجر عامل إقليم تاوريرت، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وبحضور رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورؤساء المصالح الخارجية اللاممركزة للقطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني أعضاء اللجنة، وكذا بعض رؤساء الأقسام بالعمالة.

وقد استهل الاجتماع الذي افتتحه عامل الإقليم بكلمة رحب من خلالها بالحضور مستعرضا الانجازات الهامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة والتي كان لها بالغ الأثر في الرفع من نسبة مؤشر الولوج إلى الخدمات والبنيات الأساسية ومواكبة وإدماج الأشخاص في وضعية هشاشة وتجويد العرض المدرسي من خلال المصادقة على المشاريع الكفيلة بتنمية الطفولة المبكرة (صحة الأم والطفل) وبدعم التعليم الأولي بالوسط القروي وتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وذلك عن طريق تعزيز أسطول حافلات النقل المدرسي وتحسين ظروف إيواء وإطعام التلميذات والتلاميذ بدور الطالبة والطالب بالإقليم وتقديم دروس الدعم المدرسي لفئة معينة من التلاميذ المنحدرين من الأوساط القروية والشبه حضرية بإقليم تاوريرت.

وخلال هذا الاجتماع تمت دراسة النقط المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة ب :

– حصيلة انجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2022؛

– الدراسة والمصادقة على برنامج العمل برسم سنة 2023؛

– الدراسة والمصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة وملاحق لاتفاقيات الشراكة المبرمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

وقد صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على جميع النقط الواردة في جدول الأعمال بما في ذلك النقطتين المتعلقتين بحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2022 حيث تم إنجاز 84 مشروعا شملت مختلف القطاعات المستهدفة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة بغلاف مالي يناهز 33 720 955,00 مليون درهم، وبرنامج العمل برسم سنة 2023 و الذي يرتقب من خلاله إنجاز 116 مشروعا بغلاف مالي يقدر ب 20 557 738,00 مليون درهم ستهم تعزيز البنية التحتية وصحة الأم والطفل ودعم التعليم الأولي بالوسط القروي وتشجيع التمدرس ومحاربة الهشاشة وتحسين الدخل ودعم المقاولات الصغرى والمشاريع المدرة للدخل.

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