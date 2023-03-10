إسبانيا والبرتغال تدرسان إشراك المغرب في ملف الترشيح لمونديال 2030
هبة بريس
كشفت صحيفة “أس” الإسبانية أن الملف الإيبيري المشترك بين إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030 قد يشهد دخول المغرب.
وذكرت الصحيفة، أن الاتحادان الإسباني والبرتغالي لكرة القدم على سيدرسان باستفاضة في الأسابيع المقبلة خيار ضم المغرب لملف الترشيح لتنظيم المونديال.
وأضافت الصحيفة، أن انضمام المغرب النهائي مرتبط بانسحاب أوكرانيا من الترشح المشترك لإسبانيا والبرتغال، لافتة أن استبعاد أوكرانيا يأتي بسبب متابعتها في قضية فساد مزعومة.
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تعليق واحد
المغرب من كان يفكر ان يشرك اسبانيا و البرتغال في ملفه و الآن اصبح ينتظر مصيره ؟