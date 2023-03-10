جمعية جهات المغرب ومجلس الجالية المغربية بالخارج تناقشان تعزيز مساهمة مغاربة العالم في تنمية الجهات

هبة بريس

عقدت جمعية جهات المغرب بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج يوما دراسيا تحت شعار ” تعزيز مساهمة مغاربة العالم في تنمية الجهات” بحضور المنتخبين الجهويين والجمعيات المهتمة بالهجرة ومؤسسات عمومية وباحثين من المغرب وعدد من الدول.

وأكدت مباركة بوعيدة على ضرورة إدماج مغاربة العالم في التنمية التي تعرفها الجماعات الترابية عموما والجهات خصوصا مؤكدة في الان ذاته أن وضع إطار مؤسساتي ضروري ومهم في هذه الآونة.

ووضعت أصبعها على العديد من المقترحات التي من شأنها إشراك مغاربة العالم في التنمية الجهوية من ضمنها دعم المقاولات التي يتم تأسيسها من طرف مغاربة العالم، وولوج مشاريع الجالية للمناطق المنظمة من طرف الجهات وإدماجهم في التسويق الترابي الذي يهدف إلى جلب الاستثمار بالإضافة إلى تحفيز مغاربة العالم على المشاركة في تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية.

من جهته أوضح عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء سطات أن عدد من المبادرات قد تم إطلاقها لصالح مغاربة العالم على مستوى الجهة حيث تتوجه هذه الأخيرة نحو تسهيل الاستثمار وفق ما ينص عليه الميثاق الجديد للاستثمار فضلا عن ميكانيزمين تكميليين على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.

وقال معزوز كذلك أن الجهة ستفتح المنطقة الصناعية بالدار البيضاء الموجهة بالأساس إلى للصناعات غير الملوثة، وسيتم توسيعها على 10 هكتارات يمكن أن تأوي المئات من المقاولات بكراء رمزي أي ما يقارب 12 درهم للمتر للأرض و26 درهم للمناطق المبنية.

وتشتغل الجهة كذلك على مبادرة مع الفاعلين المؤسساتيين تتمحور حول إنشاء صندوق استثماري جهوي يعمل على ثلاث مستويات : الأول يتعلق بالدعم والثاني على شكل قروض والثالث على شاكلة استثمار في الأسهم.

يأتي هذا اللقاء في سياق النقاش الوطني الذي انطلق في أعقاب خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في 20 غشت 2022 بمناسبة الذكرى ال 69 لثورة الملك والشعب، والذي أبرز أهمية تعبئة مغاربة العالم في مسلسل التنمية بالمملكة.

وكذا إلى تسليط الضوء على دور ومساهمة الجماعات الترابية، لا سيما الجهات، في تعبئة الكفاءات المغربية في الخارج وفي إبراز انتظارات واحتياجات الجهات في هذا المجال، فضلا عن الممارسات الفضلى والمبادرات المتخذة من أجل إدماج مغاربة العالم على المستوى الترابي

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